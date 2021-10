MOJSEJOVEJ ex VERSAČE: Už by ste ho NESPOZNALI... FOTO To čo si nechal narásť na hlave?!

Keď sa na verejnosť dostala informácia, že Nora s Františkom sa januári 2017 vzali, bol to obrovský šok. Temperamentná televízna hviezda sa totiž s Versačem dlhé roky súdila. Napokon sa ich kamarátstvo obnovilo a dvojica sa zobrala. Mnohí však ich sobáš považovali za účelový, Kabrheľová sa totiž vďaka nemu vyhla väzeniu. A v októbri 2018 už Okresný súde v Nitre už evidoval žiadosť o rozvod.

Zdá sa však, že na rozdiel od svojho prvého EX Braňa Mojseja, s týmto bývalým manželom vychádza Nora úplne bez problémov. Versače sa totiž zastavil s Bratislave a so svojou bývalou manželínou si vyšli na kávičku. A keďže podnikateľka je momentálne celkom aktívna na sociálnych sieťach, stretnutie zdokumentovala a potom zavesila na svoj Instagram.

Mnohí však najprv len pozerali, koho to Nora vlastne nakrúca. Versače sa na seba totiž už ani nepodobá. Útly chlapík si totiž nechal narásť vlasy a aktuálne sa pýši bujnou vyčesanou šticou, ktorú Nora poriadne uštipačne okomentovala. „Vlastná manželka by ťa nespoznala," smiala sa na Kabrheľovi. No a keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť... Aha na tú zmenu!

Zdroj: Instagram N.K.

Zdroj: Instagram N.K.