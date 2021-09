Kraus má doma SEXBOMBU: V spoločnosti takto tasila PRSIA!

Ivana Chýlková

Zdroj: profimedia.sk

PRAHA - Do očí jej nik nepozeral! Ivana Chýlková má síce 2 roky pred 60-tkou, avšak pri pohľade na ňu to znie priam neuveriteľne. Partnerka obľúbeného českého moderátora Jana Krausa (68) totiž vyzerá fantasticky. Pred pár dňami zavítala do spoločnosti, kde sa predviedla v šatách s vytŕčajúcou čipkovanou podprsenkou. Aha, chlapi nevedeli odolať!