Najvyššia česká herečka so škandalóznym vzťahom: S kolegyňou si VYMENILI CHLAPOV!

(Zdroj: film Chlap na střídačku)

V puberte bola samá ruka, samá noha, volali ju žirafa či tyčka a mala skutočné problémy zohnať si na seba oblečenie. Nečudo, Ivana Jánská vyrástla na pre ženu nezvyčajných 182 cm. Vo Frýdku-Místku, kde sa 27. septembra 1963 narodila, ju lanárili do basketbalového oddielu, ona však mala jasný cieľ: najprv konzervatórium, ktoré absolvovala v Ostrave a potom štúdium na DAMU v Prahe. Keď sa jej mama druhý raz vydala, Ivana prijala meno svojho otčima Chýlková. Objavila sa vo filme Samorast, neskôr upútala v snímke Věry Chytilovej Faunovo velmi pozdní odpoledne, kde sekundovala Leošovi Suchařípovi. Od českých filmových kritikov si vyslúžila hanlivý titul Miss Roští pre svoje nepoddajné, zle upraviteľné vlasy. To je však už naozaj minulosť. Na DAMU bola v ročníku s neskoršími hviezdami Karlom Rodenom, Vilmou Cibulkovou a Evou Holubovou. Absolvovala v roku 1985 a v roku 1988 sa stala členkou Činoherného štúdia v Ústí nad Labem – tu zostala do roku 1991. Potom dva roky hrala v Divadle na zábradlí, od roku 1993 dodnes je členkou Činoherného klubu v Prahe.

(Zdroj: ČSFD)

Jej roly vždy ovplyvňoval fyzický výzor, najmä výška ju totiž priam predurčovala na úlohu silnej, modernej a emancipovanej ženy, ktorá desí, ale zároveň neodolateľne priťahuje mužov. Na prelome 80. a 90. rokov bola Ivana Chýlková jednou z najobsadzovanejších filmových herečiek. Pravdaže, bolo si treba odkrútiť aj povinné jazdy socializmu, takže sa objavila v seriáli o socialistickej vysokoškolskej mládeži Bolo nás šesť, kde si zahrala študentku telocviku. Po väčšej úlohe v slovenskom filme Iná láska sa presadila postavou vyzývavej milenky nedávno tragicky zosnulého Karla Heřmánka vo filme Karla Kachyňu Dobré světlo. Nasledovala dráma Papilio, menšia rola v komédii Môj hriešny muž, v kriminálke Černá punčocha a v seriáli Druhý dych. Definitívny prielom v jej filmovej kariére znamenal režijný debut Ireny Pavláskovej Čas sluhů. Hrala v ňom po boku svojho dlhoročného partnera Karla Rodena.

(Zdroj: profimedia)

Nasledovali úlohy, z ktorých si ju diváci dobre pamätajú. Hrala v seriáli „Přítelkyně z domu smutku“, kde šokovala zážitkami z väzenia. Na začiatku 90. rokov stvárnila sestru kráľa Miladu v rozprávke Sedmero krkavců, už spomínanú manželku Dr. Ulrycha v komédii Dědictví aneb Kurvahošigutntag (malá, no veľmi výrazná rola), ale hlavne Olgu Hakundekovú v komédii Haliny Pawlowskej Díky za každé nové ráno, ktorá jej priniesla ocenenie, Českého leva. V seriáli O zvířatech a lidech si zahrala veterinárku a v snímke Má je pomsta aj prostitútku. Nasledoval Život na zámku, Když se slunci nedaří, Stůj, nebo se netrefím, Jezerní královna, Oběti a vrazi, Gympl, Hurá na medvěda. Vo filme Musím tě svést sa objavila po boku svojho nového partnera Jana Krausa. V poslednej dobe sa objavuje najčastejšie v televíznych filmoch alebo seriáloch. Hoci je rada, že je herečka, svoje povolanie neberie ako niekto, kto je jediný vyvolený. Nikdy nehrala postavu, s ktorou by sa mohla úplne stotožniť. „Keď hrám napríklad doktorku, určite doma neoperujem svojho manžela," vysvetľuje pokojne herečka. "Po filmovaní sa všetko skončí a začína sa normálny život. To je, ako keď sa hráte na piesočku a mamička vás odtiaľ zavolá na obed. Je to pre mňa hra, možno si takto predlžujem detstvo. Jednoducho – hrám sa.“

(Zdroj: Instagram S. D.)

Že život neberie smrteľne vážne, potvrdzujú aj jej osobné vzťahy. V českom šoubiznise sa azda najznámejšia výmena partnerov uskutočnila medzi štvoricou Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Krausová a Jan Kraus. "Stalo sa to pred tridsiatimi rokmi. S Janom Krausom som sa zoznámila náhodou, bol to pre mňa úplne neznámy človek. Môj bývalý partner Karel Roden sa s jeho bývalou manželkou zoznámil tiež úplne nezávisle a až po roku a pol. Tiež sa predtým nepoznali.“ Ivana má s Janom Krausom, s ktorým sa medzičasom vzali, syna Jáchyma (26), tiež herca. Ivana stále hrá, objavuje sa aj v televíznych súťažiach, telesnú kondíciu si udržuje športom a duševnú ustavičným štúdiom. Jej celé meno i s titulmi znie MgA. Ivana Chýlková, rodená Jánská, DiS (diplomovaný špecialista).