Následky sexi vystúpenia v Tvári: Speváčky skončili dochrámané... Obrovské problémy s nohami a alergia na lepidlo!

Zmáknuť vyšperkovanú choreografiu nebolo len tak a vystúpenie si vyžiadalo náročné tanečné tréningy. Na tie doplatila aj Daniela Nízlová, ktorá si narobila také problémy s kolenom, že to cíti až doteraz. „Každý deň sme sa učili inú časť a potom to spájali dokopy. Dadka mala rozbité koleno, tá už to nakrúcanie potom naozaj odtancovala že ledva-ledva, dokonca ešte doteraz s ním má trošku problém, má ho pripuchnuté,” vysvetlila nám Veronika.

Ona sama musela riešiť ešte nepríjemnejší problém. Na nakrúcanie totiž potrebovala blond parochňu, no lepidlo jej spôsobilo obrovské kožné ťažkosti. Kvôli alergickej reakcii skončila s toxickou dermatitídou. „Deň pred nakrúcaním mi na skúške lepili parochňu a schytala som reakciu na lepidlo a odstraňovač lepidla. Spuchla mi tvár a mala som celé vyhádzané bordové ruky. To bolo ako ekzém. Museli mi potom ešte aj tie ruky zamaskovať,” prezradila pre Topky Vebi.

Talentované dievčatá sa kvôli sexi vystúpeniu poriadne namakali. Niektorým sa to však vypomstilo. Zdroj: Tv Markíza

Počas ostrého nakrúcania jej teda aplikovali úplne iné lepidlo a to následne odstraňovali už iba olejom. Podobné problémy s pokožkou vraj mala už počas decembra, keď si kvôli aktuálnej koronasituácii farbila vlasy produktom z drogérie. „Už odvtedy som si nevedela dať tú pokožku dokopy,” vysvetlila nám.

Veronika Nízlová dostala nepríjemnú alergickú reakciu. Zdroj: Archív V.N.

Komplikácie však dievčatá neľutujú Veronika hovorí, že naučiť sa choreografiu Buttons od Pussycat Dolls bolo ich snom. Perfektné reakcie sú už iba čerešničkou na torte, no sestry sa z nich úprimne tešia. Mimochodom, dvojičky neboli jediné, koho prípravy potrápili. Zatnúť zuby musela aj speváčka Dáša Mamba Šarközyová, ktorá na pódiu vyzerala ako úplná diva.

Tá si, rovnako ako Daniela Nízlová, takpovediac dokatovala nohy. Temperamentná brunetka totiž taktiež makala ako o dušu a jej úsilie si vyžiadalo nepríjemné komplikácie. Bezprostredne po nakrúcaní jej musel pomáhať partner - tanečník Tony. Čo sa stalo, sa dozviete vo videu vyššie!