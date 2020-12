Známy slovenský hudobník obeťou zlodejov: Na Štedrý deň mu ukradli všetko!

Uznávaný slovenský hudobník Andrej Šeban prišiel na Štedrý deň o celú svoju hudobnú aparatúru. Zlodeji sa vlámali do miestnosti, v ktorej ju mal odloženú a kompletne mu ju ukradli. Nepríjemná správa na neho čakala 25. decembra v poobedných hodinách.

„O tretej mi volali odtiaľto, že už je tu polícia, aby som prišiel, tak som prišiel do tejto miestnosti a videl som toto, že tu, kde bolo tých 14 gitár a efekty a zosilovače, všetko, tak zrazu tu nič nebolo. Tak ten pohľad... No pre mňa dosť šokujúci a dobre mi to neurobilo,“ prezradil pre Noviny Tv Joj Šeban.

Ten si myslí, že zlodejom musel pomáhať niekto, kto sa v priestoroch vyznal. „Toto vybielili a zmizli a vyzerá to tak, že museli mať aj tip a podľa mňa museli mať aj kľúče odspodu a vkľude to naložiť do dvora. Museli vedieť, že potrebujú veľké auto, lebo to sa do osobného nezmestí, takže bolo to pripravené,“ prezradil Šeban.

Hudobník na sociálnej sieti Facebook zverejnil kompletný zoznam odcudzených vecí aj s fotkami a prosí ľudí, aby ho v prípade akejkoľvek informácie o jeho zmiznutej aparatúre informovali. „Ďakujem veľmi pekne tým, ktorí to zdieľajú, ktorí to šíria, ide to veľmi rýchlo a dáva mi to takú nádej, že to obmedzuje tých ľudí v predaji a že majú problém to niekde dostať, takže ja si myslím, že sa to nájde,“ verí Andrej.

Prípadom sa už zaoberá aj polícia. „Môžeme potvrdiť, že vami uvedeným prípadom sa v súčasnosti zaoberajú policajti tretieho bratislavského okresu. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin krádeže,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Veronika Slamková.