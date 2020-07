Známy partner jojkárskej herečky prešiel radikálnou zmenou: Vypapkané brucho je preč... TAKTO sa vysekal!

BRATISLAVA – Už je to nejaký ten piatok, čo slovenská herečka Natália Germani (27), ktorá sa objavila v jojkárskom seriáli Vlci, tvorí pár s hudobníkom Martinom Valihorom (43). Dvojici to spolu náramne pristane a najmä teraz, keď bubeník zhodil vypapkané brucho.

Hovorí sa, že vonkajšia krása nie je všetko, no keď so sebou raz niekto nie je spokojný, rozhodne sa pre zmenu. A to je aj prípad Martina Valihoru, ktorý sa začiatkom tohto roka stal dvojnásobným otcom. Jeho partnerka, herečka Natália Germani, mu porodila dcérku Zunu. K jeho trinásťročnej Viky zo vzťahu so Sašou Orviskou tak pribudlo ďalšie dievčatko.

A zrejme život po boku novej partnerky ho nakopol k tomu, aby so sebou začal niečo robiť. Bubeník sa v minulosti totiž celkom dosť vypapkal a jeho brucho bolo ako jedna veľká pneumatika. Prešiel však rok, počas ktorého hudobník riadne zamakal, pričom si nechal poradiť aj od fitnes trénerov, a dnes sa môže pochváliť štíhlou postavou. Premenou sa pochválil Valihora na svojom instagramovom účte a rozdiel je to teda poriadny!