Vymenila už Karla Gotta (†80) za iného? Ivana má údajne nového muža... Stretávali sa už v minulosti!

PRAHA – V prvý októbrový deň minulého roka odišiel do umeleckého neba hudobný velikán Karel Gott (†80). Napriek tomu, že mal zdravotné problémy a rodina jeho odchod už tak trochu očakávala, jeho smrť zasiahla najmä Ivanu Gottovú (44). Zdá sa však, že si našla za neho už náhradu.

Aspoň podľa slov veštice. Tá totiž v kartách videla, že Ivana Gottová si našla nového muža a dokonca mal byť jej milencom už v minulosti. „Láska medzi nimi bola už skôr. Poslednú dobu sa ale medzi nimi niečo deje. Pravdepodobne sú napätí kvôli médiám,“ vyčítala z kariet veštkyňa Graciela pre extra.cz. Ako ďalej prezradila, vdova po zlatom slávikovi sa cíti osamelá, veď z jej života odišiel milovaný muž. Rozhodovať o tom, či vo vzťahu má pokračovať alebo nie, sa bude podľa jasnovidky dlho.

Ivana Gottová Karla nadovšetko milovala. Zdá sa však, že v jej živote sa rysuje nová láska. Zdroj: Instagram K.G.

Problém s novým partnerom by dokonca mohli mať aj Ivanine dcéry Charlotte a Nelly. Otca milovali a zvyknúť si na nového muža v živote ich matky potrvá. „Charlotte bude matke vzťah chvíľu vyčítať. Je to ale inteligentné dievča a bude stáť pri maminke a odpustí jej. Mladšia dcéra bude žiarliť omnoho viac. Dotyčný si s ňou ale poradí a pochopí, že dievča potrebuje otca,“ videla v kartách možný scenár Graciela. Napokon to však môže celé dobre dopadnúť dobre, nový Ivanin partner si lásku dievčat získa a vznikne medzi nimi silné puto.

Čo by však na toto celé povedal zosnulý Karel Gott (†80)? Doprial by snáď svojej milovanej manželke novú lásku tak krátko po jeho odchode alebo sa snáď bude v hrobe obracať? „Jej pravá láska Karel ju takto smutnú vidieť nechce. Vidím, že je to jej anjel strážny a dáva pozor nielen na ňu, ale aj na svoje dcéry,“ uzavrela tému veštkyňa.