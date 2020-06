Krátky strih vlasov sa stáva čoraz populárnejším

Zdroj: instagram.com/ iversanns, domicibulkova, natykerny

Väčšina žien príde do veku, kedy sa rozhodne svoju korunu krásy vymeniť za štýlový krátky účes. Neobišlo to ani slovenské celebrity a naozaj ťažko vybrať, ktorej z týchto žien to pristane viac.