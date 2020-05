Tak toto ste ešte nevideli: Müllerova dcéra šokovala pikantným darčekom, takto frajerovi objíma... Preboha!

BRATISLAVA - No... Kreativite sa medze nekladú a dvojnásobne to platí v prípade Emy Müllerovej. Dcéra Richarda Müllera (58) a Sone Müllerovej (58) sa nikdy nehrala na zakríknutú kvetinku, o sexi brunetke je známe, že vie byť poriadne divoká. Teraz však prekvapila niečím, čo tu ešte naozaj nebolo...

Prominentná dcéra sa aktuálne pochválila, čo pre svoju polovičku vymyslela ešte počas Vianoc. Kým väčšina zaľúbencov sa z lásky obdarúva šperkmi, parfumami alebo rôznymi praktickými vecičkami, Ema zostala verná svojej originalite a frajerovi dala kúsok, aký sa len tak nevidí.

Ema priateľa obdarovala takýmito originálnymi boxerkami so svojou podobizňou. Zdroj: Instagram E.M.

Teda, toto by ste rozhodne nikde inde nenašli. Brunetka stavila na boxerky, na čom by nebolo nič výnimočné, pokiaľ by na ne nenechala aplikovať svoju fotografiu. A nie len tak. Táto je na bielizni potlačená tak špeciálne, že pokiaľ si Müllerovej partner tieto boxerky oblečenie, vyzerá to tak, akoby mu objímala jeho prirodzenie. No uznajte, už ste niečo takéto videli?