Trojnásobný otec Milan Ondrík prehovoril o zásnubách: Požiadal som ju z ľútosti... Povedala áno!

BRATISLAVA – Slovenský herec Milan Ondrík (39) už niekoľko rokov žije so svojou partnerkou Zuzanou Moravcovou (44), s ktorou má tri krásne deti. Rodák z Dolného Kubína vždy túžil po veľkej rodine, keďže má sám šesť súrodencov. Najstarší Adam už má 10 rokov, a tak sa naskytá otázka, čo so svadbou. Sympatický herec už dokonca svoju lásku požiadal aj o ruku a ona povedala áno. Urobil tak však z ľútosti.

Mnohí si Milana Ondríka pamätajú z jojkárskeho seriálu Panelák, kde si vzal za manželku Viki Rákovú. V skutočnom živote je už niekoľko rokov šťastne zadaný po boku herečky Zuzany Moravcovej, s ktorou má tri krásne deti – desaťročného Adama, šesťročnú Alžbetku a takmer štvorročnú Anežku. V sobotu boli trojnásobní rodičia v relácii RTVS Záhady tela, kde Dolnokubínčan prezradil, že svoju lásku už požiadal o ruku.

Keďže je dvojica spolu už dlhé roky, moderátor Majo Miezga sa logicky pýtal, kedy bude svadba. „Svadba? Ako starí rodičia hovoria, v sobotu,“ povedal Milan a dodal: „No Zuzka, kedy? Však povedz!“ Sympatická brunetka však potvrdila len to, že raz určite bude. Moderátorovi relácie to ale nedalo a pýtal sa, kto o tomto rozhoduje. Vtedy Ondrík poriadne prekvapil svojou odpoveďou.

„Vieš čo? Ale ja som už Zuzku požiadal o ruku pred pár rokmi. Ale fakt,“ prezradil herec, čím prekvapil nielen Miezgu, ale aj svojich súperov Michaelu Čobejovú a Adyho Hajdu. Zuzana samozrejme povedala áno, no ktovie, či to pri natáčaní aj neoľutovala po Milanových ďalších slovách. „Bolo mi jej ľúto, že už proste tak dlho som ju nepožiadal,“ zahlásil, čím nahral na smeč Adymu aj Majovi.

Tí si z neho začali uťahovať, či ju žiada o ruku v pravidelných intervaloch alebo každý nepárny rok. Predstaviteľ Nora z Paneláku však uviedol celú vec na správnu mieru a vysvetlil, ako to s tými zásnubami je a ako to celé vníma. „Ja to zdôvodňujem takto, že ja keď budem prisahať jej pred oltárom lásku, tak nie preto, že dúfam, že bude stále taká mladá, dúfam, že bude stále taká pekná a že mi porodí deti. Ona už mladá bola, aj porodila a zoberiem si ju len tak z ľútosti, na staré kolená. Áno, som schopný a ochotný s tebou dožiť tento krásny spoločný život,“ neodpustil si predsa len podrypnúť.

Zuzka to však brala s humorom a kým on rozprával, ona prikyvovala. A na jeho poslednú vetu mu odpovedala: „Super, ďakujem pekne.“ Nuž, či si títo dvaja skutočne povedia áno až na staré kolená, ukáže až čas. S prsteňom či bez, hlavne, že im to klape a majú krásne zdravé ratolesti.