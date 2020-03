Bolek Polívka prehovoril o svadbe: Ženiť sa musel... Ďalšie dieťa?!

BRNO – Hviezda českej komédie Dědictví aneb Kurvahošigutntág nedávno poriadne šokovala celé Česko i Slovensko. 22. februára totiž Boliek Polívka (70) opäť vstúpil do chomúta a po dvadsiatich štyroch rokoch si vzal za manželku svoju partnerku Marcelu, matku jeho troch detí. Dokonca prezradil, že sa ženiť musel...

Predposledná februárová sobota bola veľkým dňom pre herca Bolka Polívku a jeho dnes už manželku Marcelu. Ich svadba bola obrovským prekvapením snáď pre všetkých okrem hostí. Svadba prebehla v komornej atmosfére len so svedkami. Avšak oslavu predsa len chystajú. „Chystáme ešte veľkú oslavu na záhrade! Čakáme ale na to, až bude teplo,“ vyjadril sa pre český Blesk filmový Bohuš.

Pre všetkých bolo prekvapením aj to, že s otcom nezdieľali radosť jeho ratolesti. Tie by mali byť prítomné práve na záhradnej párty. „Dával som im to vedieť, bavili sme sa o tom a veľmi sa tomu smiali,“ povedal Polívka, z ktorého je čerstvý ženáč. Naskytá sa však otázka, prečo sa rozhodol oženiť tak neskoro po toľkých spoločne prežitých rokoch. Žeby sa šesťnásobnému otcovi opäť zadarilo?

„Ja som sa musel ženiť!“ povedal na rovinu Bolek, no zároveň s humorom dodal: „Teda nečakáme bábätko, ale sľúbil som, že až dosiahnem určitý vek, urobím z Marcelky mladú pani. Takzvaná sociálna plastika.“ Nuž, Bolek Polívka v sebe srandistu nezaprie a je vidieť, že je to muž slova. Svoj sľub, že si raz Marcelu vezme, dodržal.