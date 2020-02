Romantika v markizáckom Teleráne: TÍTO dvaja si povedali áno!

Pred tromi rokmi šokoval v Teleráne na Valentína Viktor Vincze dnes už Adelu Vinczeovú, keď ju požiadal o ruku. V roku 2018 si už v markizáckej relácii povedali áno diváci a rovnako to bolo aj minulý rok i dnes. Tentoraz sa pred televízne kamery vo svadobnom postavili Paulína a Marek, ktorí sú spolu vyše troch rokov a vychovávajú 15-mesačnú dcérku Tamarku.

Marek požiadal Paulínu o roku v Lisabone. Zdroj: TV MARKÍZA

Marek požiadal svoju milovanú, teraz už manželku, o ruku v zahraničí. „Bolo to v portugalskom Lisabone, na lanovke. Mal som to už tak dlhšie pripravené. Prsteň som už mal kúpený dávnejšie, len som čakal na tú príležitosť, na tú najvhodnejšiu,“ povedal v Teleráne. A ako sa vôbec dostali k tomu, že ich deň bude skutočne nezabudnuteľný?

„Prihlásila som nás ja a bolo to úplne spontánne. Ráno sme pozerali Teleráno, klasika, ležali sme na posteli a počula som teda výzvu. A hovorím Marekovi, idem nás prihlásiť. A tak sledoval ďalej, nepočúval ma,“ vyjadrila sa nevesta, že práve ona má na rováši ich svadbu v priamom prenose. Marek tomu spočiatku ani neveril. „Myslel som, že je to nejaký fór. Nikdy sme nič nevyhrali, keď sme sa niekde prihlásili, takže najprv som to nebral vážne. Vážne som to začal brať až po tom druhom telefonáte,“ vysvetlil.

Napokon si Paulínu vzala do parády vizážistka, urobila jej krásny mejkap, účes. Nevesta sa obliekla do nádherných bielych šiat, ženích sa hodil do gala a svadba mohla začať. Radosť so zaľúbencami prežíval celý štáb i najbližší. Nechýbalo ani hádzanie kytice, už na prvý pohľad chutná torta a televízia si pripravila pre mladomanželov prekvapenie. Pieseň, ktorá zaznela k ich prvému manželskému tancu, im zaspievala Mária Čírová. Novomanželom želáme veľa lásky a množstvo krásnych spoločne strávených rokov.

Mladomanželom k ich prvému tancu zaspievala Mária Čírová. Zdroj: TV MARKÍZA