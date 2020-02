Tajomstvo markizáckej Svadby odhalené: Aha, ako dávno sa už poznali!

BRATISLAVA - Projekt Svadba na prvý pohľad aktuálne patrí medzi najúspešnejšie formáty, aké na televíznych obrazovkách máme a získal si priazeň tisícok divákov. Tí pravidelne sledujú príbehy troch párov, ktoré sa rozhodli nabrať odvahu a prvýkrát sa vidieť až na vlastnej svadbe. Okrem toho sa neustále zaujímajú o to, či spolu manželia napokon aj vydržali, čo sa majú dozvedieť už čoskoro. Má to však jeden háčik. Šou sa totiž nakrúcala už poriadne dávno!

Nedávno sme sa od nášho zdroja, ktorý bol súčasťou šou, dozvedeli, že nakrúcanie prebiehalo poriadne dávno. „Ja už si to veľmi nepamätám, bolo to asi pred rokom a pol. Ale všetko, tie skúšky a testy, bolo to skutočne tak, ako to bolo odvysielané v televízii,” povedal nám muž, ktorému partia odborníkov síce jeho osudovú lásku nenašla, no to, že sa nechal na účinkovanie nahovoriť, neľutuje. Mimochodom, niektorých lovcov ideálnych partnerov televízia priamo oslovila.

Spomenula to už nevesta Júlia, potvrdil to aj náš zdroj.dozvedeli sme sa. Zrejme aj to je dôvod, prečo sa v šou objavilo niekoľko tvárí, v ktorých diváci spoznali amatérskych hercov z Rodinných prípadov. No a o tom, že šou bola nakrúcaná už naozaj dávno, svedčí aj fotografia, ktorú na Instagrame nedávno zverejnila Lucia. S manželom Ivanom sa odfotila na akcii Body art show, kde predvádzala ako modelka.

Lucia na Instagram pred pár dňami pridala túto fotografiu s manželom Ivanom. Zdroj: Instagram L.H.

V tom istom kostýme na tej istej akcii sa fotila aj s moderátorom Vladom Voštinárom. Bolo to ešte v novembri 2018. Zdroj: Instagram L.H.

Nebol to však naposledy konaný ročník, ktorý prebehol pred niekoľkými mesiacmi. Išlo o prehliadku z konca roka 2018 o čom svedčí aj skutočnosť, že plavovláska zdieľala fotografiu v totožnom "kostýme" presne 20. novembra 2018 a pózuje na nej s moderátorom Vladom Voštinárom. V tom čase sa teda Ivan a Lucia už museli poznať a mať za sebou minimálne dva týždne manželstva. Otázne je len to, či svoju manželku sprevádzal pod dohľadom kamier alebo tam išli ešte neskôr súkromne.