Anita Soul len 5 mesiacov po pôrode: V Tatrách bez synčeka a partner... Odišiel do Ameriky!

JASNÁ - Koncom leta sa slovenská speváčka Anita Soul (34) stala po prvýkrát mamou. Brunetka však nezaháľa a už sa venuje pracovným záležitostiam. Uplynulý víkend sa ukázala v obľúbenom lyžiarskom stredisku, no synčeka so sebou nevzala. A partner? Ten odcestoval...

Anita Soul si materské povinnosti užíva už celých päť mesiacov. Koncom leta priviedla na svet svoje prvé dieťa, ktoré má s hudobníkom Eugenom Vizvárym (43). Chlapček rastie ako z vody a speváčka sa z času na čas pochváli jeho zábermi aj svojim fanúšikom.

Nezabúda však pri tom ani na pracovné povinnosti. V decembri stihla pokrstiť svoj nový album Späť k mojim koreňom a hudbe sa venuje aj popri starostlivosti o potomka. My sme krásnu brunetku stretli uplynulý víkend v jednom z tatranských hotelov. Neprišla tam však za zábavou, ale vystúpila na prvom ročníku festivalu módy pod názvom Winter fashion show. Na podujatie však prišla bez synčeka Marcusa.

Anita Soul pár mesiacov po pôrode už zarezáva. Zdroj: Ján Zemiar,

Kým niektoré mamičky si nevedia predstaviť, že by svoju ratolesť zverili niekomu inému, Anita s tým problém nemá a ako prezradila, v tejto otázke má doma obrovskú podporu. Opatrovateľka však u speváčky neprichádza do úvahy. „Nemám žiadnu opatrovateľku, pretože sa neodvážim ho nechať niekomu cudziemu. Na to je ešte naozaj maličký,” zdôverila sa speváčka.

Speváčka Anita Soul vyzerá päť mesiacov po pôrode naozaj výborne. Zdroj: Ján Zemiar,

Aj Marcusov otec sa momentálne nachádza mimo domova a namieril si to rovno do New Yorku. S kým teda zostala ich ratolesť? To pre Topky speváčka prezradila v nasledujúcom rozhovore.