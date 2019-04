Sladké priznanie Anity Soul: Bábätko na ceste!

Krásna speváčka si obvykle svoje súkromie úzkostlivo stráži, avšak rastúce bruško ju prezradilo. Rozhodla sa preto vyjsť s pravdou von. „Neprezradím, koľký mesiac som tehotná, ale som v polovičke," priznala Anita pre denník Nový čas. Prezradila dokonca aj pohlavie. „Bude to chlapček," teší sa budúca mamina, ktorá už pokukuje aj po menách. „Na meno už mám pár takých nápadov, uvidíme, ktoré sa mi podarí vybrať."

Zdroj: Ján Zemiar,

Pre speváčku ide o prvého potomka, no pre jej partnera to bude už štvrté dieťa. So svojou bývalou manželkou, s ktorou sa rozviedol pred viac ako rokom, má dve dcéry a 7-ročného syna. S Anitou sa poznajú už roky a spolu s exmanželkou Ingrid ich spájalo priateľstvo. Medzi speváčkou a hudobníkom však priateľstvo po čase prerástlo až do romantického vzťahu.

Zdroj: Topky.sk

Anita by podľa všetkého mala rodiť na sklonku leta, s partnerom však na sále nepočíta. „Určite partner pri pôrode nebude. Nie je taký typ a ani povaha a radšej by som tam mala moju mamu, keďže je lekárka a pediatrička a je to pre mňa taká istota." zverila sa so svojimi plánmi.

Speváčke prvé tehotenstvo veľmi pristane a užíva si ho. O prerušení kariéry zatiaľ vôbec nerozmýšľa, práve naopak. Bábätko sa snaží viesť k hudbe už počas jeho pobytu v brušku.