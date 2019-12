Kristián

BRATISLAVA - Kristián Pribila je mladý fotograf, doktorand, ktorý fotografiu spolu so svojim školiteľom aj učí. Vo svete tohto novodobého umenia sa pohybuje už päť rokov, no aj tak si netrúfne nazvať sa fotografom. Tvrdí, že to nie je o technike, a neraz zažil ťažké obdobia, kedy to chcel vzdať. Kristiána predstavujeme v ďalšom pokračovaní nášho seriálu Svet vidia cez objektív.