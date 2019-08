Kmotríková ukázala dospelú dcéru, česká herečka nohavičky a Kramár... Maroš, toto sa robí?!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských kín sa opäť stretlo niekoľko známych tvárí, aby si užili novú českú komédiu z pera Petra Kolečka (35) Cez prsty. Pozornosť na seba upútala jedna z hlavných hrdiniek Denisa Nesvačilová (28), ktorá zvolila pohodlné, no poriadne odvážne šaty. Premiéru si vychutnala aj jojkárka Adriana Kmotríková (49), ktorej robila spoločnosť dcéra, i herec Maroš Kramár (60), ktorý prišiel sám.

Do slovenských kín sa dostala nová komédia scenáristu Petra Kolečka, ktorý sa prvýkrát chopil aj režisérskych oprát. Cez prsty rozpráva príbeh dvoch profesionálnych beachvolejbalistiek, ktoré stvárňujú Petra Hřebíčková a Denisa Nesvačilová.

Nová komédia Cez prsty už je v našich kinách. Zdroj: Vlado Anjel

A práve sympatická brunetka zvolila na premiéru vskutku odvážne šaty. Hoci siahla po šedom pohodlnom modeli, odhaľoval celý chrbát. Denisa tak prišla bez podprsenky a ľuďom, ktorý sa ocitli za ňou, sa naskytol pohľad na lem nohavičiek. Tie jej totiž spod šiat vykúkali. Vo svojom veku a s postavičkou ako lusk si však takýto strih môže rozhodne dovoliť!

Pohľad na Denisu Nesvačilovú (vľavo) zo zadu stál skutočne za to! Zdroj: Vlado Anjel

Premiéru komédie si prišla do kina vychutnať aj jojkárska moderátorka zo spravodajstva Adriana Kmotríková. Spoločnosť jej robila mladá blondínka. Šlo o jej osemnásťročnú dcéru Lindu, ktorá dospela do krásy a dovolíme si tvrdiť, že ju zdedila po mame.

Adriane Kmotríkovej robila spoločnosť dcéra Linda. Zdroj: Vlado Anjel

Utorkový večer strávil v kine aj herec Maroš Kramár. Kým naposledy prišiel na premietanie so svojimi tromi ratolesťami, tentokrát napochodoval do sály sám. V rukách si niesol popcorn, nápoj a vstupenku. Zrejme si tak ani neuvedomil, aké gesto ukazuje. Do popredia sa totiž predral jeho prostredník. Maroš, toto sa robí?

Ale, ale.... Maroš, toto sa predsa nerobí! Zdroj: Vlado Anjel ​

Skvelú českú komédiu Cez prsty od režiséra a scenáristu Petra Kolečka, si môžete v kinách vychutnať od 29. augusta 2019.