Hviezdy Jojky žúrovali: Strculová prišla na kolobežke a... Fialová na párty s exmanželom?!

Úplne nové seriály, ale aj pokračovanie megaúspešného kriminálneho seriálu Za sklom, či ďalšie série obľúbených šou Slovensko má talent alebo Moja mama varí lepšie ako tvoja. Na to všetko sa už čoskoro môžu tešiť diváci televízie Joj. To všetko v stredu predstavila televízia na tlačovej konferencii k blížiacej sa jesennej sezóne. Párty sa rozbehla pod taktovkou Vlada Voštinára (55) a Michala Hudáka (50), ktorí okrem nadupadných upútaviek preverili aj vedomosti prítomných hostí v zábavnom kvíze.

O zábavu sa postaral aj raper Boki Zdroj: Ján Zemiar,

Veľkolepý žúr si nenechali ujsť ani hviezdy slovenského šoubiznisu. Medzi pozvanými nechýbala napríklad popredná herečka Zuzana Fialová (45), ktorá sa už čoskoro objaví v pripravovanom komediálnom seriáli Delukse.

A na mieste činu sa ocitla v nečakanej spoločnosti. Hoci herečku už nejaký čas pravidelne vídať s karikaturistom Martinom Šútovcom alias Shootym (46), tentoraz len pár centimetrov od nej sedel jej exmanžel Peter Matulík (49). Fialová napriek tomu vyzerala uvoľnene a nenútene.

Aktuálne sú totiž Zuzana a Peter takpovediac kolegami. Matulík sa totiž na párty objavil ako producent a scenárista pripravovaného seriálu Delukse, v ktorom hrá aj Fialová.

Zuzana Fialová sedela v spoločnosti exmanžela. Zdroj: Ján Zemiar,

Zuzana Fialová pôsobila nenútene. Zdroj: Ján Zemiar,

Na párty sa objavila aj moderátorka relácie Miláčikovo, Dana Strculová Čapkovičová (30), ktorá si tak na chvíľku odbehla od malej dcérky Sáry. Nečakané garde, ako v prípade Fialovej, síce nemala, no aj jej sa podarilo zaujať hneď pri príchode. Namiesto taxíka či autobusu veľmi originálne zvolila kolobežku, ktorá sa aj v našich mestách stáva čoraz populárnejším dopravným prostriedkom. Následne vymenila tenisky za klasické lodičky a razom sa zmenila na pravú dámu.

Dana Strculová dorazila na párty na kolobežke. Zdroj: Ján Zemiar,

Dana Strculová po príchode vymenila tenisky za lodičky a zmenila sa na pravú dámu. Zdroj: Ján Zemiar,

Okrem spomínaných dám sa to na mieste hemžilo desiatkami hercov, hudobníkov, či moderátorov a zábava sa pretiahla až do neskorých nočných hodín. Viac záberov si môžete pozrieť v našej galérii. Na jojkárskom žúre to veru poriadne žilo a skvelú atmosféru si určite užil každý, kto nezaváhal a na štýlovú párty dorazil.