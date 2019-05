Markizáčka Danica Nejedlá zažila vojnové oblasti na vlastnej koži: Strach mať nestihla... Nemohla som ani pípnuť!

BRATISLAVA - Danica Nejedlá (47) patrí medzi stálice Markízy. V modro-žltej televízii pracuje už dvadsať rokov a za ten čas toho v rámci reportáží preskákala mnoho. Neraz bola vyslaná do nebezpečných vojnových oblastí, ako bol napríklad Kandahár. Hoci sa o ňu rodina a priatelia báli, ona strach mať ani nestihla!

Už je to dvadsať rokov, čo Danica Nejedlá, v tom čase ešte Kleinová, nastúpila do televízie v Záhorskej Bystrici. Vďaka postu redaktorky má na konte množstvo reportáží. Diváci Markízy ju vnímali najmä ako odvážnu ženu, ktorá bola neraz vyslaná pracovať do nebezpečných, vojnových oblastí.

prezradila nám Danica v rozhovore.

Hoci ona sama strach ani mať nestihla, doma sa o ňu báli. Či už jej rodina, priatelia, kolegovia, ale aj šéfredaktor, ktorý ju do terénu posielal. „Cez nich som si uvedomila, že hups, sranda to nebola, ale nemohla som ani pípnuť, pretože tieto situácie tam prežívali denno-denne tisíce Slovákov,“ spomína na svoju prácu redaktorky. Teraz sa už divákom prihovára z bezpečia televízneho štúdia. O tom, čo si myslí o svojich kolegoch, aký je jej manžel a čím to je, že doslova žiari, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Danica Nejedlá je už takmer dva roky šťastne vydatá za Alexandra Nejedlého. Zdroj: Jan Zemiar