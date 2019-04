Top momenty z finále Miss Slovensko: Šťavnaté riťky v plavkách, talentová šou a... Víťazku tam najprv vôbec nechceli!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend žilo Slovensko voľbou novej kráľovny krásy a v sobotu prebehlo na obrazovkách televízie Joj finále, ktoré okrem tradičných disciplín tentokrát prinieslo aj niekoľko zaujímavých noviniek. V prípade, že ste priamy prenos zmeškali, tu je to najzaujímavejšie zo sobotného večera.

Prestížna súťaž aj samotný finálový večer sa už niekoľko rokov koná pod záštitou riaditeľky súťaže Karolíny Chomistekovej (25). Tá sa tento rok rozhodla oživiť aj zopár prvkov z minulosti, ktoré sa postarali o príjemnú zmenu.

Divákov tak po niekoľkých rokoch prekvapila voľná disciplína, v ktorej finalistky ukázali svoj talent. Namiesto klasických vystúpení v krojoch, či ukážok latino tancov, ako to bývalo kedysi, tentokrát finalistky vytvorili skupiny, kde spojili svoje sily. Jedna druhú tak sprevádzali či už hrou na klavír, spevom, alebo tancom. Prekvapil dokonca aj moderátor Libor Bouček, ktorý si s niekoľkými finalistkami zanôtil známu pieseň Hallelujah.

Nový koncept talentovej disciplíny pôsobil veľmi nenútene a príjemne, pričom ani neukrojil priveľa času z vysielania. Do "módy" sa vrátil aj trón pre kráľovnú, ktorý kedysi býval samozrejmosťou. Dostal však moderný šat a okrem estetickej kulisy si tak víťazka mohla po náročnom večere na chvíľku oddýchnuť.

Tradíciou, ktorá nesmie chýbať každý rok, je promenáda v plavkách, na ktorú sa obvykle teší hlavne mužská časť divákov. A kým v predchádzajúcich pár ročníkoch sme na móle videli aj finalistky s kyprejšími tvarmi, tento rok sa opäť akosi vytratili. Všetky dievčatá mali skôr vyšportované postavy a v čiernych plavkách tak predviedli dokonalé krivky a šťavnaté pozadia. Sexi zábery finalistiek si môžete pozrieť v našej GALÉRII.

Finálový večer vyvrcholil vyhlásením víťaziek a bol určite rozprávkovým prekvapením pre novú držiteľku titulu Miss Slovensko 2019 Frederiku Kurtulíkovú (24). Tá sa totiž do súťaže prihlásila už niekoľkokrát, no prebojovať sa do finálovej dvanástky sa jej nikdy nepodarilo. Pri predchádzajúcich pokusoch porotu vôbec nezaujala.

Tento rok ale bola dokonca úplne prvou kráskou, ktorej prihláška ku kompetentným dorazila a, zdá sa, že jej to prinieslo šťastie. Po niekoľkých nevydarených pokusoch tak nielenže konečne zažila finálový večer, ale odniesla si aj vysnívanú korunku a účasť na svetovom finále. „Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som Slovensko reprezentovala na Miss World tak, ako sa s takýmto titulom patrí," zaviazala sa kráska.

Svetové finále sa tento rok uskutoční v Thaiskom meste Pattaya. Určite budeme sledovať, ako sa Frederike podarí odprezentovať slovenskú krásu.