Speváčka Lina Mayer je online, pýtajte sa!

Online rozhovor

10:08 - otázka od: Jozef Ahoj Lina, ktorá skladba s albumu je tvojou najobľúbenejšou? :) ahoj :) aktualne Fear, ale stale ma bavia vsetky

10:09 - otázka od: Kristinka Ahoj, Budeš mať k albumu aj nejake koncerty? Nieco sa urcite chysta..vcas dame vediet ;)

10:09 - otázka od: Palino Preco neni tvoj album v pantarej? mal by byt, ak nie je skus si vypytat priamo tam. Ale rozdistribuovany je urcite

10:12 - otázka od: Adam Ahoj, v prvom rade...Som veľmi rád, že máme na Slovensku speváčky ako si ty, pre mňa je to hudba na svetovej úrovni. Veľmi ti držím palce, nech sa ti v budúcnosti darí a spravíš veľa ďaľších skvelých skladieb. Toto je odkaz, ktorý som ti MUSEL napísať a teraz otázka na ktorú odpovedať môžeš aj nemusíš, ale dosť ma to zaujíma. Ako je to s výberom hudby? myslím teraz inštrumentálnej. Vyhľadávaš niekde hudby, ktoré sa ti hodia (ak áno, kde) alebo máš niekoho kto ti ich robí "na mieru"? Ja robím hudbu tiež nejakých pár rokov, síce momentálne skôr EDM, ale je možné, že časom budú aj skladby v tvojom štýle. Preto by som rád vedel, ako a či je možné dostať to k tebe. Ďakujem a ešte raz nech sa ti darí :) ahoj ,dakujem krasne za pene slovaq podpory:) hudbu urcite nikde "nevyberam" ,ale skladam a tvorim, celkovy zvuk riesim s producentom

10:12 - otázka od: Lu Čo je tvojou najväčšou inšpiráciou pri tvorbe hudby? hudba sama, rytmus, energia a emocie ktore prezivam a vnimam

10:13 - otázka od: baba Planujes deticky? raz urcite :)