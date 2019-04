Markizák otvorene o novej známosti: Mojou frajerkou nikdy nebude... Som promiskuitný!

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali, že exfarmár a bývalý priateľ tanečnice Vierky Ayisi, Tomy Kotty (27), sa pochválil novou láskou. Na sociálnej sieti totiž zverejnil fotku z výletu, na ktorej je jeho čerstvá známosť a on nosí na pleciach jej dieťa. Pôsobilo to teda tak, že sa búrlivák usadil. No podľa jeho vlastných slov je všetko úplne inak... Jeho frajerkou vraj nikdy nebude - je totiž promiskuitný!

Tomyho sme zhodou okolností v utorok večer stretli na krste nového albumu Liny Mayer. Nedalo nám preto neopýtať sa ho na novú ženu v jeho živote. Romantická fotka z prechádzky, na ktorej trojica (aj s dcérou jeho novej známosti) pôsobila ako šťastná rodinka, totiž nasvedčovala tomu, že sa kontroverzný exfarmár usadil.

Nový vzťah známeho markizáka (27): Prominentnú krásku vymenil za ženu s dieťaťom!

„Asi začínam postupne dospievať,“ znel Tomyho komentár k fotke. Aj ten navodzoval dojem, že so záhadnou tmavovláskou to spevák myslí vážne. On má však na vec, šokujúco, iný názor. A jeho úprimné slová zrejme mladú mamičku veľmi nepotešia. Je totiž síce pravda, že sa s ňou stretáva, no pár netvoria a mladík rezolútne odmietol, že by k tomu niekedy mohlo prísť.

„Stretávam sa so ženou, ktorá má dieťa. Vôbec sa necítim ako nejaký náhradný otec. Ona má svojho otca. Ja mám rád tú ženu, a tým pádom beriem všetko, čo s ňou súvisí. Takisto beriem jej psa, jej rodinu, beriem jej dcéru, to je úplne normálne, si myslím,“ povedal otvorene Kotty.

Vzťah s tmavovláskou nechce... a dôvod? „Spolu nie sme, ani spolu nebudeme, nakoľko ja som veľmi promiskuitný, ale ona je na to pripravená a poznáme sa pár mesiacov,“ povedal na rovinu exfarmár. Prezradil tiež, že záhadná tmavovláska nepochádza zo Slovenska.