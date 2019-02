Des a hrôza: Vitteková ukázala FOTO bez retuše!

BRATISLAVA - Tá ale vyzerá! Patrícia Vitteková (39) pred pár týždňami neodhadla svoje zručnosti a namiesto príjemných chvíľ s dcérou odchádzala napokon z klziska so zlomeným zápästím. Navyše musela kvôli komplikáciám podstúpiť minulý týždeň operáciu, aby sa podarilo zachrániť funkčnosť zápästia. Teraz brunetka ukázala výsledok.

Stehy, krv a obväzy. Práve takúto fotografiu sa rozhodla zdieľať na sociálnej sieti Patrícia Vitteková so svojimi fanúšikmi. Pri brunetke, ktorá sa väčšinou chváli len perfektnými zábermi s dokonalou vizážou, je to skutočne rozdiel.

Patrícia musela minulý týždeň podstúpiť urgentnú operáciu, pretože hrozilo, že nedávna zlomenina zápästia by mohla spôsobiť jeho nefunkčnosť. Lekári jej preto počas operácie voperovali do končatiny platinovú platničku, ktorá by mala tomuto scenáru zamedziť. Už jej ale odstránili obväzy a podnikateľka sa okamžite pochválila 'surovými' fotografiami, ktoré zmiernila aspoň čierno-bielym filtrom.

Zdroj: Instagram P.V.

Zámerom príspevku na sociálnej sieti bolo nielen podeliť sa o boliestku, ale aj vyzdvihnúť každodennú prácu lekárov, chirurgov a sestier, ktorí sú často nedocenení. „Viete, čo som si všimla najpodstatnejšie? Jedinú sestričku, doktora z úrazového oddelenia som nevidela na instagrame. Oni nemajú čas a vlastne tým pádom o nich moc ľudí ani nevie. Zachraňujú životy, ruky, nohy, alebo behajú z izby do izby, kde vymieňajú nádoby s močom alebo infúzie. A ja im chcem takto poďakovať a prejaviť obdiv a úctu," zamyslela sa vo svojom príspevku brunetka.

Pri pohľade na spuchnutú ruku veru nie je kráske čo závidieť a je jasné, že nemalá jazva jej bude navždy pripomínať nepríjemný úraz. Snáď ale čoskoro opäť uvidíme šťastnejšie zábery.