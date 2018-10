Šokujúce ZMENY v Miss Universe SR: Len jeden kasting a... V televízii ju už nevidíte!

Začiatkom roka 2016 sme písali o nečakaných zmenách, ktoré zasiahli súťaž krásy Miss Universe SR. Kastingy do súťaže sa posunuli o celý polrok a aj galavečer sa namiesto na jar vysielal až na jeseň.

Dôvod? „Posunuli sme to, pretože aj svetová Miss Universe posunula finále. Oni to majú teraz už vždy v decembri, takže my budeme robiť kastingy až niekedy začiatkom apríla. Posunuli sme celú súťaž,“ prezradila nám vtedy riaditeľka missky Silvia Lakatošová. Jej víťazky totiž museli čakať na svetové finále takmer rok.

Lakatošovej súťaž krásy v nedohľadne: Čo sa deje s Miss Universe po 17 rokoch?!

Aktuálne súťaž krásy oslavuje svoje 20. narodeniny a opäť projektom rezonujú veľké zmeny. Nielen, že sa z niekoľkých kastingov po celom Slovensku stal po novom už iba jeden v Bratislave, ale výraznou obmenou prešiel aj obľúbený galavečer.

Najväčším šokom je, že veľké finále si diváci už nebudú môcť pozrieť v žiadnej zo slovenských televízií. V posledných rokoch mal pritom projekt nenahraditeľné miesto v programe verejnoprávnej RTVS. Ako nám prezradila riaditeľka Miss Universe SR, večer sa bude prvýkrát vysielať online.

„Upgradom tento rok je, že ideme robiť live stream, galavečer sa bude konať v známom podniku v Banskej Bystrici a bude v štýle exkluzívneho eventu s módnou prehliadkou,“ prekvapila svojimi slovami Lakatošová a prezradila aj výhody tejto radikálnej zmeny.

„Pointou toho, že sa finále bude vysielať formou live streamu na youtube a sociálnych sieťach, je fakt, že my prichádzame za divákmi. Nemusí ísť divák k televízoru, ale aj keď práve nie je doma, k vysielaniu sa dostane, pretože v dnešnej dobe má smartfón už každý a keď live stream nestihne, nájde si ho archivovaný opäť na internete,“ vysvetlila svoj zámer Silvia.

Finále prebehne už o dva týždne - 16. novembra a moderátorom večera bude, podobne ako po minulé roky, Matej Sajfa Cifra. Diváci sa môžu tešiť aj na vystúpenie Emmy Drobnej či DJ Šortyho a na programe je aj jedno prekvapenie. To však riaditeľka odhalí až neskôr.

