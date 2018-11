Sajfa prichytený v chúlostivej chvíli: Zaliezol za kríky, stiahol nohavice a... Ejha!

Matej Sajfa Cifra bol prichytený v chúlostivej chvíli.

BRATISLAVA - Aj on je len človek. A keď to naňho príde... Nestráca čas! Matej Sajfa Cifra (39) je moderátorom jubilejného 20. ročníka súťaže krásy Miss Universe SR 2018. V uplynulých dňoch pripravoval spolu s finalistkami niekoľko dokrútok, ktoré sa objavia počas slávnostného galavečera. No a práve pri jednej z výrob známeho Slováka nachytali v intímnej chvíli. Zaliezol za kríky, stiahol si nohavice a... Veď pozrite sami!