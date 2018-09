Dominika Richterová úprimne o svojom »poprvé«: Mám z toho strach!

Na divadelných doskách Dominika síce nie je žiadnym nováčikom a zažiarila v niekoľkých hlavných úlohách známych muzikálov, no klasiku v podobe činohry si ešte vyskúšať nestihla. A to sa už čoskoro zmení. „Dostala som prvú činohernú rolu vo svojom živote. Bude to v divadle Aréna – koprodukcia so Zlínskym divadlom. Je to hra k stému výročiu Československa. Volá sa Masaryk/Štefánik,“ prezradila pre Topky talentovaná mladá herečka, keď sme sa zaujímali, čo ju najbližšie čaká.

Hoci sa hraniu venuje už niekoľko rokov, priznáva, že pred týmto žánrom má rešpekt. „Je to pre mňa obrovská výzva, veľmi sa teším, ale mám trošku aj strach. Ale dúfam, že to dobre dopadne,“ povedala nám Dominika, ktorá sa okrem kariéry musí venovať aj škole. A ako to zvláda skĺbiť? „Človek to musí hlavne dobre naplánovať a premyslieť si, čo kedy urobiť, určiť si priority, čo je práve dôležité. Je to náročné, ale všetko sa dá, keď človek chce,“ povedala nám atraktívna blondínka, ktorú už čoskoro čaká jej veľká činoherná premiéra.