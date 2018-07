Konečne nabrala odvahu: Viki Ráková ukázala postavičku v plavkách!

BRATISLAVA - Viki Rákovú (37) netreba predstavovať snáď nikomu. Mimoriadne populárna herečka sa po odchode z Paneláku vrátila do markizáckych Susedov, kde sa po rokoch opäť zhostila úlohy pojašenej Ildikó. Brunetka je však známa tým, že mimo kamier sa radšej zdržiava v ústraní a o svoje súkromie si stráži. Najnovšie teda poriadne prekvapila, keď na sociálnej sieti zverejnila fotografiu v úsporných bikinách!

Hanblivosť odhodila bokom. A veru, je sa na čo pozerať! Hoci Viki nikdy nepatrila k ženám, ktoré sa rady pretŕčajú, horúce letné dni skrátka nepustia. Sympatická brunetka pred pár dňami s rodinkou oddychovala v obľúbenom Chorvátsku, no a čo by to bolo za dovolenku, keby vynechala kúpanie sa v mori...

Kým na Instagrame veselo zverejňovala zábery synčeka Bendegúza, ktorý si čas v zahraničí užíval naplno, na svoje fotografie bola skúpa. O to viac jej fanúšikov prekvapilo, keď v závere dovolenky na internet zavesila snímku v bikinách. Hoci sa momentálne na sociálnych sieťach známe Slovenky predbiehajú v tom, ktorá z nich „postne“ viac sexi fotku, Ráková k týmto typom nikdy nepatrila.

Viki Ráková sa môže pochváliť dokonalým telom. Zdroj: Instagram V.R.

Nakoniec však predsa len nabrala odvahu a určite potešila nejedno pánske oko. A hoci nejde o žiadnu umelú pózu zameranú na pretŕčanie svojich predností, nemožno si nevšimnúť, že Viki doteraz pod šatami skrývala parádnu postavičku. Na jej tele sa nenájde zrejme ani jediný gram tuku navyše a dokonalú postavu by jej veru mohla závidieť aj nejedna o polovicu mladšia kolegyňa!