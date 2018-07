Preboha, zastavte ju už niekto! Česká Barbie ide opäť pod nôž: Neuveríte, čo všetko si chce dať spraviť!

Len osemnásťročná Gabriel Jiráčková má za sebou už zväčšenie pier a nafúknutie poprsia do gigantických rozmerov. No zjavne jej to nestačí. Pre dosiahnutie svojho cieľa - vyzerať ako Barbie - je ochotná podstúpiť ešte ďalšie chirurgické zásahy. A ako píšu české médiá, má to byť poriadny masaker.

Kolotoč plastických operácií jej začne už tento týždeň. „Ako prvé pôjde na rad zúženie oblasti medzi čeľusťou a krkom, výplň lícnych kostí a konturing celej tváre. Vyplnia sa botoxom a kyselinou hyaluronovou miesta, kde je buď niečo navyše alebo naopak niečo chýba,“ povedala pre Super.cz Gabriel. Zaujímavosťou je, že zo spomínaných chirurgických zákrokov strach nemá. Oveľa viac sa paradoxne bojí zubára.

„Najviac sa bojím zubára. Ako dieťa som si vyrazila jednotku aj s koreňom, prerazila som si zvyšok, mala som problémy a celé detstvo som trávila u zubára. Zubárov rada nemám, veľmi sa bojím. Ale keďže chcem mať krajší úsmev, tak budem musieť ísť na operáciu, kde mi zuby trošku poštelujú. Z toho mám strach najväčší,“ priznala.

Gabriel Jiráčková s priateľom, ktorému sa nepáči, koľko času česká Barbie trávi s líčením. Zdroj: profimedia.sk