Strany tu majú ďalší PRIESKUM: Kiskovci a PS/Spolu pokračujú v raste, SaSka v zóne ohrozenia

BRATISLAVA - Politickou scénou rezonuje ďalší z prieskumov verejnej mienky. Politické strany tak teda opäť ukázali svoj výtlak v prípade, ak by sa voľby konali už dnes. Tie sú už však za rohom a do februára nezostáva veľa času. Na vzorke 1 111 respondentov sa konal od 9. do 13. novembra 2019.

Telefonický prieskum vykonávala agentúra Polis pre televíziu JOJ. Išlo by už o tradičné víťazstvo Smeru so ziskom 20,2 percent. Kiskovci neustále rastú a v prípade strany Za ľudí by išlo o najsilnejšiu opozičnú stranu so ziskom 11,2 percent. V prvej trojke sa ocitla aj koalícia PS/Spolu, ktorá získala 11,1 percent podpory.

Na štvrtom mieste by sa ocitla strana ĽSNS s preferenciami 11,1 percent. Potom nasleduje prudší spád na preferencie pod 10 percentami. Tam sa ocitlo hnutie OĽaNO s rovnými 7 percentami. Nasleduje dnešná vládna SNS s preferenciami 6,1 percent. Do parlamentu by sa dostali aj mimoparlamentní kresťanskí demokrati (KDH) so ziskom rovných 6 percent. Potom sa tu nachádza ešte hnutie Sme rodina s 5,2 percentami a ako posledná je opäť liberálna Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 5,1 čo je, rovnako ako v prípade kollárovcov, na hranici zvoliteľnosti.

Zdroj: Getty Images

Nasledujú hnutia, ktoré by zostali pred bránami parlamentu. Tu sa už, tiež tradične, ocitlo Bugárovo hnutie Most-Híd s 4,1 percentami a rovnako aj SMK s 3,6 percentami. Pod hranicou zvoliteľnosti je aj mierne rastúce hnutie Štefana Harabina Vlasť (3,3 percent) a pod ním sa nachádza Dobrá Voľba Tomáša Druckera s 2,4 percentami. Oproti októbrovému prieskumu Polisu možno pozorovať nárast u strán Za ľudí a PS/Spolu. Klesli však národniari a aj KDH.

Nárasty a klesania

Kým v októbri kiskovci získali 10,3 percent voličov, v tom dnešnom prieskume to už je o takmer jedno percento viac. PS/Spolu pritom získali celé percento. V októbri mali totiž "len" 10,1 percent. Klesol aj Tomáš Drucker z októbrových 3,3 percent na dnešných 2,4.

V prípade mandátov by teda Smer obsadil 37 kresiel, zatiaľ čo kiskovci 20. PS/Spolu by spolu s ĽSNS získali po 20 mandátov. OĽaNO by získalo 13 kresiel, SNS a KDH po 11 mandátov. Účastníci na chvoste rebríčka (Sme rodina, SaS) by dostali po 9 poslancov.