Kotlebova strana sa po novom bude volať Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

„Dnes bude na ministerstvo vnútra podaná žiadosť na zmenu názvu na Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,“ priblížil Beluský. Z parlamentných politických strán sa toto opatrenie týkalo aj hnutia Sme rodina - Boris Kollár. Samotný Kollár však v polovici októbra uviedol, že po novom odstránia jeho meno z názvu strany a budú sa volať iba Sme rodina.

„Chceli sme urobiť obštrukciu, že tam dáme "kollárovci". Mohli sme to tak spraviť a bez problémov by nám to tak museli zapísať, lebo tento zákon to umožňuje, ale nebudem sa hrať na malého chlapca,“ priblížil 12. októbra Kollár.