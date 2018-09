Apokalypsa v Japonsku: Najsilnejší tajfún za štvrťstoročie devastuje krajinu, desivé VIDEO

Krátko popoludní miestneho času v poradí 21. tajfún tejto sezóny zasiahol južnú časť prefektúry Tokušima, približne 600 kilometrov juhozápadne od Tokia, informoval japonský meteorologický ústav JMA. Podľa Japan Times ide o najsilnejší tajfún za posledných 25 rokov. Búrka postupovala na severovýchod rýchlosťou 55 km/h. Sprievodné vetry dosahovali rýchlosť 162 km/h, v nárazoch až 216 km/h.

#TyphoonJebi makes landfall in western Japan, leaving more than 350,000 homes without power. It is Japan's strongest storm in 25 years, already halting trains and grounding flights 暴風警報 #台風21号 https://t.co/G5pVwmFzH5 pic.twitter.com/THN4o6kC97 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 4, 2018

Zdroj: SITA/Ichiro Banno/Kyodo News via AP

V meste Higashiomi sa pod náporom vetra zrútila budova, zahynul v nej jeden človek, informuje portál Japan Times. Silný vietor v regióne tiež prevrátil niekoľko kamiónov. Ďalší muž zomrel po tom, čo sa zrútil z druhého poschodia vo svojom dome.​

Pri Medzinárodnom letisku Kansai nárazy vetra odfúkli tanker ukotvený v zálive Osaka. Loď následne narazila do piliera mosta, ktorý spája letisko s vnútrozemím, pričom odtrhla veľkú časť konštrukcie. Pri kolízii nikto z 11-člennej posádky neutrpel zranenia.

Zdroj: SITA/Nobuki Ito/Kyodo News via AP

V Kjóte sa zranilo niekoľko ľudí po kolapse časti strechy na miestnej stanici. Svedkom sa tiež podarilo natočiť, ako zo zrekonštruovaného hotela Hewitt Koshien v Nishinomiya odfúklo strechu a odfúklo ju do stĺpu vysokého napätia.

Zdroj: SITA/Kota Endo/Kyodo News via AP

Predpoludním priniesol tajfún za jednu hodinu 83 milimetrov zrážok meste Kamikacu a 80 milimetrov v Higašikagawa na juhozápade ostrova Šikoku, informoval japonský kanál NHK. Meteorológovia varovali pred záplavami, silným vetrom a prudkým dažďom, ktoré majú zasiahnuť väčšinu územia krajiny. V oblastiach Kinki a Šikoku môže búrka vyvolať aj vlny s výškou do 12 metrov.

WATCH: A tanker is battered against a road bridge in Osaka Bay, Japan as Typhoon Jebi makes landfall #台風21号 https://t.co/y47oOhBx8s pic.twitter.com/nucbEEbblH — TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 4, 2018

Zdroj: SITA/Kota Endo/Kyodo News via AP

Meteorologický ústav predpovedal do stredy obeda zrážky v objeme 400 milimetrov v oblastiach Kinki a Kantó, kam patrí aj hlavné mesto Tokio, a 500 milimetrov v oblasti Tókai na pobreží Tichého oceánu, 120 kilometrov severovýchodne od Tokia.Začiatkom júla sužovali západné Japonsko prudké dažde. Spôsobili zosuvy pôdy a záplavy a zničili domy a cesty. S 226 obeťami na životoch a desiatimi nezvestnými sú najničivejšou prírodnou katastrofou za posledných 30 rokov.

#ÚLTIMAHORA: El Aeropuerto Internacional de Osaka #Kansai, el mayor de los aeropuertos de #Japón situados en islas artificiales en mitad de una bahía, es devorado por el mar al paso del Tifón #Jebi. pic.twitter.com/BKTd8sBdF1 — Alvaro 알바로 (@alvariteus) September 4, 2018