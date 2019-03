ROZHOVOR Šefčovič to povedal narovinu: Za rozštiepenú krajinu môže Kiska

BRATISLAVA - Chce byť prezidentom všetkých ľudí. V paláci by diskutoval so všetkými politickými stranami, nielen so stranou Smer-SD, ktorá ho vo voľbách podporuje. Podľa neho je dôležité nájsť zmier a upokojiť celospoločenskú atmosféru. Vinu za aktuálnu situáciu a rozdelenie spoločnosti podľa neho nesú všetci politici, ale najmä prezident Andrej Kiska. O tom, prečo sa rozhodol vstúpiť do boja, ako vníma svoje šance a čo hovorí na napätie medzi jednotlivými politikmi, porozprával v rozhovore pre Glob.sk prezidentský kandidát a stále podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu MAROŠ ŠEFČOVIČ (52).