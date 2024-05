Študentka (23) sa živí ako finančná domina: Muži jej za tieto nechutnosti platia aj viac ako 2 000 eur!

(Zdroj: Instagram/minki_minna_)

GOLD COAST - Každý potrebuje financie na to, aby si zabezpečil strachu nad hlavou, potraviny či základné položky na život. To, ako sa k nim jednotlivci dostanú, sa však líši. Príkladom je aj študentka univerzity, ktorá sa stala finančnou dominou. Muži jej tak platia za skutočne bizarné veci, z ktorých sa niekedy obracia žalúdok.

Dvadsaťtriročná Minki Minna sa vždy zaujímala o sex a vzťahy a jedného dňa si vypočula podcast, v ktorom bola hosťom finančná domina. Ide o dominantnú ženu, ktorá má kontrolu nad financiami submisívneho klienta. Môže to byť čokoľvek od toho, že chce vidieť, na čo jej klient míňa peniaze, až po to, že sa jej klient musí vzdanie všetkej finančnej kontroly. Niektorí sa dokonca chcú nechať týrať pre potešenie. „Hovorila som si: ‚Panebože, čo to má byť?‘ V podcaste hovorila o tom, ako jej muži platia za to, aby ich šikanovala, a ako sa v tom vyžíva,“ povedala pre portál news.com.au.

„Potom som asi pred dvoma rokmi začala predávať obsah pre dospelých na internete a tak nejako prirodzene sa to stalo. Ľudia odo mňa chceli rôzne veci a potom sa ma niekto opýtal, či by som sa nestala jeho finančnou dominou. Súhlasila som, a tak to išlo ďalej,“ uviedla ďalej. Prezradila, že ako študentka univerzity bola na mizine a pracovala ako dievča v ringu na boxerskom zápase. Tam jej kolega spomenul, že finančné dominy zarábajú tisíce mesačne. Minki sa to zapáčilo a rozhodla sa to vyskúšať.

Začala propagovať svoju činnosť na sociálnych sieťach, ako sú TikTok a Instagram, a rýchlo si získala priaznivcov – mužov, ktorí jej platia peniaze za to, že jej urobia nechty a iných, ktorí jej dávajú úplnú kontrolu nad svojimi bankovými účtami. „Ľudí si vždy vyberám a preverím podľa toho, či majú dostatok peňazí na účte. Vždy sa rozprávame o tom, koľko si môžu dovoliť, aký je ich nájom, hypotéka, potraviny a účet za elektrinu,“ povedala. „Pozerám sa na ich financie kvôli tomu, aby som sa uistila, že neklamú. Nerada by som prišla o toľko peňazí,“ dodala.

Minki povedala, že počas svojho pôsobenia na predplatiteľských platformách pre dospelých dostala rôzne požiadavky – vrátane nalievania čokoládovej omáčky do vlasov za 700 dolárov (643 eur). Jednu z najbizarnejších žiadostí však dostala od muža, ktorý jej zaplatil 2 451 dolárov (2257,25 eur) za to, aby si urobila pedikúru vo vybranej farbe, natočila sa pri strihaní nechtov a potom mu ich poslala poštou. „To bol určite unikát. Videla som už všeličo. V tomto štádiu neexistuje nič, čo by ma zastavilo,“ povedala.

„Som hrdá aj na to, že sa nehanbím za výstrednosti. Každý je do niečoho zažratý,“ uviedla ďalej. Hoci sa svojou nezvyčajnou kariérou živí, priznáva, že je to oveľa namáhavejšie ako očakávala. Minki uviedla, že sa musí propagovať na všetkých sociálnych sieťach, rozprávať sa s mužmi a skutočne natáčať obsah – a to všetko ako študentka univerzity.