Obrovský prelom v liečbe rakoviny: Proti zhubnému ochoreniu sa bude dať zaočkovať! Vďaka koronavírusu

Lekársky kvantový skok je na obzore: výskumníci vo Frankfurte sa teraz spoliehajú na technológiu mRNA v boji proti rakovine – s veľmi pozitívnymi výsledkami, ako uvádza „Focus“. Vďaka technológii, ktorá sa už používala pri koronavírusovej pandémii, by sa miera prežitia rakoviny mohla čoskoro výrazne zvýšiť.

"Pacienti majú teraz šancu na dlhodobé prežitie"

Technológia funguje takto: mRNA, takzvaná mediátorová ribonukleová kyselina, obsahuje plány pre rôzne proteíny. Pôsobí teda ako akýsi nosič, cez ktorý sa do tela vstrekujú bielkovinové úseky z rakovinových buniek. To by malo senzibilizovať imunitný systém a vytvárať protilátky.

Táto metóda už prináša prvé ovocie: Podľa Dirka Jägera, riaditeľa oddelenia lekárskej onkológie v Heidelbergu, sa priebeh ochorenia u pacientov s rakovinou pankreasu po takomto očkovaní výrazne zlepšil.

Ale nielen tam: technológia mRNA sa zdá byť úspešnou liečebnou metódou, najmä pri rakovine kože a dokonca aj pri metastázach. "Teraz má pravdepodobne polovica pacientov šancu na dlhodobé prežitie napriek metastázam," hovorí Jäger.

Veda nestojí na mieste

Okrem mRNA vakcín existujú aj iné inovácie: bunkové terapie, pri ktorých sú lymfocyty geneticky manipulované tak, aby zničili rakovinové bunky, vykazujú počiatočný úspech, ako dodáva Jäger. Ale podľa Nielsa Halamu, staršieho lekára z Národného centra pre nádorové choroby v Heidelbergu, bude ešte niekoľko rokov trvať, kým si tieto budúce technológie nájdu cestu do každodennej lekárskej praxe. Ešte je potrebné vykonať niektoré väčšie klinické štúdie.