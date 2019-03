Szabó mal zastreliť Kuciaka upravenou zbraňou: Dôležitý dôkaz v prípade vraždy novinára

Peň stromu mali vyšetrovatelia zaistiť pre to, že jeden z obvinených Tomáš Szabó, si tam mal nacvičovať streľbu z upravenej zbrane. Tú ma podľa informácií televízie Markíza získať prostredníctvom Zoltána Andruskóa, ktorý ju vybavil v maďarskej obci Zebegény. Práve Andruskó si mal na nacvičovanie streľby spomenúť len nedávno a povedať to vyšetrovateľom.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová Zdroj: FB/Martina Kušnírová

Detektor kovov im potom strom označil a tak putoval peň na expertízu. Podľa televízie sa na ňom našli stopy po streľbe, no či aj strelivo, zatiaĺ neprezradili. Zoltán Andruskó od začiatku s políciou spolupracuje a bol to on, ktorý hovoril o tom, že si mal vraždu Jána Kuciaka objednať Marián Kočner, ktorý je jedným z obvinených v prípade popravy novinára.

Ďalšími sú Tomáš Szabó, ktorý mal byť strelcom, Miroslav Marček, ktorý robil šoféra a Alena Zsuzsová, ktorá mala byť objednávateľkou. Szabó ale svoju vinu od začiatku popiera a tvrdí, že vo Veľkej Mači mal Jána Kuciaka len vystrašiť, nie zabiť.