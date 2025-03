Lásky známej plavovlásky: Slabosť na Tomášov, ale Zdeněk... až pri ňom omladla!

(Zdroj: Profimedia)

PhDr. Lucie Vondráčková sa narodila 8. marca 1980 v Prahe. Pochádza z umeleckej rodiny a má mladšieho brata Davida. Jej otec Jiří Vondráček je herec, spevák, basgitarista a klavirista, matka Hana Sorrosová je textárka a prekladateľka. Tetou Lucie Vondráčkovej je speváčka Helena Vondráčková.

Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na pražskom konzervatóriu a úspešne ukončila aj štúdium kulturológie na Filozofickej fakulte UK, kde získala a titul doktor filozofie. Prvýkrát sa pred kamerou objavila vo svojich deviatich rokoch. Jej úplne herecké začiatky spadajú do roku 1991, kedy hrala v seriáli Ľudovíta Ráža Územie bielych kráľov, neskôr v seriáli Václava Vorlíčka Arabela sa vracia alebo Rumburak kráľom Ríše rozprávok.

(Zdroj: CT)

V roku 1992 sa stala moderátorkou programu pre deti a mládež Marmeláda a o rok neskôr vydala svoj prvý rovnomenný album Marmeláda. V tomto roku dostala malú úlohu v Národnom divadle v hre Saténová črievička s Libušou Šafránkovou.

Hrala v troch filmoch režiséra Juraja Jakubiska - Nejasná správa o konci sveta, Bathory (v oboch filmoch sa jej postava volala Lucia) a Post coitum, ďalej potom vo filme Labyrint. Ďalším filmom sú Babovřesky, komédia Zdeňka Trošky. Od roku 2010 sa Lucia venovala hraniu prevažne v anglicky hovoriacich filmoch a medzi amerických interpretov sa zaraďuje ako herečka vo filmoch The Last Holiday, John Of Arc alebo Hotel Limbo.

Jiří Vondráček s dcérou Luciou (Zdroj: ČT)

Jej prvou láskou bol o dvanásť rokov starší herec Michal Dlouhý, s ktorým strávila celkom tri roky. Lucka mala vždy slabosť pre športovcov, upútala na seba pozornosť pletkami s futbalistom Tomášom Ujfalušim, ktorý vtedy pre denník Šíp komentoval:a teda z jeho strany nešlo o nič vážne ako si ona myslela.

Ďalším Tomášom v jej živote sa stal krasokorčuliar Tomáš Verner, s ktorým to už bolo trochu vážnejšie. Osudným sa im stalo pracovné vyťaženie, kvôli ktorému na seba nemali čas. Aj v ďalšom vzťahu zostala Vondráčková verná menu Tomáš, a to u hokejistu Plekanca. V ich prípade išlo o lásku na prvý pohľad. Tajne sa vzali v roku 2011 a Lucia kvôli športovcovi čiastočne obetovala svoju kariéru, keď sa rozhodla, že sa presťahuje do Kanady. Neskôr sa im narodili dvaja krásni synovia – Adam a Matyáš. Hoci to vyzeralo na veľkú lásku, vzťah im nevydržal a v tom čase si Vondráčková siahla na samotné dno. „Rozpad rodiny bol pre mňa ako ťažký otras mozgu. Vtedy som stratila zem pod nohami,“ priznala Vondráčková v programe Rozprávaj. Čakala ju drsná rozvodová vojna, po ktorej bola spájaná s viacerými mužmi, s urasteným hokejistom Markom Peksom i s moderátorom a niekdajším spevákom skupiny T-Boyz Petrom Vojnarom.

Nakoniec jej však učaroval a šťastie našla u osemnásť rokov mladšieho MMA zápasníka Zdeňka Polívku (27). O vekovom rozdiele pre magazín MF Dnes priznala:Svoj vzťah teda posunuli o krok ďalej a celá rodina žije pokope:priznala denníku Blesk

Lucia so svojim partnerom Zdeňkom nešportuje, zato chodí na dlhé prechádzky so psom a sama seba nazýva chodcom na dlhé trate. Pri chôdzi relaxuje a zároveň robí niečo pre seba. „Je pravda, že veľa chodím pešo. Synovia už to nevydržali a zaobstarali mi počítadlo krokov, denne nachodím okolo štyridsať tisíc, a to už aj ja cítim nohy!“ dodala Vondráčková so smiechom.„Chodíme na dlhé prechádzky s fenkou Ditou,“ potvrdzuje speváčkine slová jej priateľ Zdeněk. „Lucka ide napríklad aj na dve hodiny, čo ja vždy úplne nedávam,“ prezradil v rozhovore pre Óčko mladší zápasník. To, že je Lucie v novom vzťahu šťastná, na nej vidno na každom zábere, ktorý zverejní. Lucia pri Zdeňkovi omladla, vyzerá, akoby zastavila čas.

(Zdroj: Instagram L.V.)

Lucia má na konte viac ako desať albumov, ktoré získali ocenenie Zlatá alebo aj Platinová doska za ich predaj. V ankete Český slávik sa od roku 2007 umiestňuje v prvej trojici interpretiek, pričom v rokoch 2008–2014 bola vždy na druhom mieste.

V roku 2024 dostala pozvánku do tanečnej súťaže Star dance… keď hviezdy tancujú. Show je nielen tanečný zážitok, ale aj ten módny a Lucia prezradila, že jej štýl je pomerne katastrofa a je postavený najmä na džínsoch a celkom obyčajných tričkách: „Stále niekam chodím a vozím chlapcov na rôzne krúžky. A tak musím nosiť pohodlné veci... dobieham električky a metrá, jazdím s plnými taškami jedla, tak nie som žiadna módna maniačka,“ vyjadrila sa pre blesk.cz.

Projektom, ktorý Luciu dlhodobo zamestnáva, je úloha v dennom seriáli Ulice. Pre web idnes.cz povedala o natáčaní scény, kedy spievala pieseň svojej tety Sladké mámení: „Už neviem, kam hlbšie by som ešte mohla klesnúť. Dúfam, že som tam Helene neurobila hanbu,“ vyhlásila herečka a speváčka na začiatku októbra na Žofíne, kam si rovno z nakrúcania prišla prevziať cenu Legendy Nočného prúdu 2024.