Škandalózny Richard Harris: Pil prvú ligu, takmer sa predávkoval! TOTO ho zachránilo

LONDÝN - Odkedy nedávno na filmovom nebi zažiaril fešák Cillian Murphy (48), svet si zasa viac všíma írskych hercov. Aj predchodcu Murphyho, ktorým bol slávny a škandalózny Richard Harris († 72), mladým divákom známy ako profesor Albus Dumbledore z kultovej série o Harrym Potterovi.
„Keby som zajtra umrel, aspoň budete vedieť, že som tu bol.“ To je jedna z mnohých odzbrojujúcich viet jedinečného írskeho herca, básnika a speváka Richarda Harrisa (1930–2002) o svojom škandalóznom živote. Íri sú všeobecne známi láskou k alkoholu. Okrem toho, že Harris v istom období života drogoval a pil prvú ligu, bol však aj nesmierne talentovaný. Je otázka, či by bol ešte lepší alebo naopak horší – keby neholdoval démonom. To sa však už nedozvieme. Dnes by oslavoval 95. narodeniny.
Richard St. John Harris sa narodil 1. októbra 1930 v írskom meste Limerick. V škole bol skvelý v literatúre a telocviku. Jeho najväčšou láskou bolo rugby, s ktorým sa prešportoval až k zlatej medaile za miestny pohár. Po odchode zo strednej školy sa Harris zamestnal vo fabrike na spracovávanie obilia, vedenej jeho otcom. Vo fabrike sa naučil mnoho o obilninách i administratívnych záležitostiach, táto práca však jeho živelnej povahe nevyhovovala. Býval často chorý, bojoval aj s tuberkulózou, pre ktorú musel zanechať milované rugby.
Jedného dňa videl plagát k shakespearovskej hre „Henrich IV“. s Michaelom MacLiammoirom v hlavnej úlohe. MacLiammoir bol vtedy výraznou osobnosťou írskej divadelnej scény, predstaviteľom tých najväčších hrdinov. A Richard šiel na „Henricha IV“, pretože mu hrdinovia nesmierne imponovali. On zasa zaimponoval miestnemu hereckému spolku College Players. V roku 1955 už bol Harris študentom Londýnskej akadémie hudobných a dramatických umení. Počas štúdií na akadémii bral Harris každú príležitosť. Bol úspešný a čoskoro hral s hereckými hviezdami ako James Cagney alebo Gary Cooper a Charlton Heston. Ako mladý sa oženil s Elizabeth Rees-Williamsovou († 85), ktorá mu porodila troch synov. Dnes sú Damian, Jared aj Jamie vo filmovej brandži.
Začiatkom šesťdesiatych rokov Harris hral v dvoch slávnych historických drámach – Delá z Navarone (1961) a Vzbura na lodi Bounty (1962). Za svoj výkon vo vedľajšej role námorníka Johna Millsa vo Vzbure na lodi Bounty ho kritika vyzdvihovala viac ako hlavnú hviezdu Marlona Branda. V snímke Lindsaya Andersona Ten športový život (1963) sa Harris vrátil k svojej vášni a zahral si v ňom hviezdneho hráča rugby, zmietaného ošiaľom náhlej slávy a bohatstva. Získal prvú z dvoch oscarových nominácií. Nasledovali mnohé úspešné snímky a sfilmovaný muzikál Camelot Walesana Richarda Burtona, ktorý objavil Harrisov nevídaný spevácky talent.
Po rokoch na výslní sa zdalo, že Harrisovým šťastím nič neotrasie. Prisiel však hororový film Orka zabijak, obrovský prepadák a plagiát Spielbergových Čeľustí. V tom čase nespokojný Harris začal užívať drogy a takmer sa predávkoval kokaínom. V kombinácii s večne prítomným alkoholom to bola vražedná kombinácia. V takomto rozpoložení mysle sa zamiloval do hereckej kolegyne, mladej Američanky Ann Turkel (78), rozviedol sa s matkou svojich troch synov, načas presídlil do Ameriky a začal čoraz viac smerovať ku dnu. Keď sa už zdalo, že zomrie ako troska, zachránil ho Richard Burton, ktorý ho poslal na liečenie a potom mu ponúkol úlohu v divadelnej podobe Camelotu. Harris v nej hral aj po Burtonovom úmrtí v roku 1984, vyniesla mu milióny. Zahral si v snímke Vysoká hra patriotov, vo filme Clinta Eastwooda Nezmieriteľní, v snímke Gladiátor a napokon v dvoch dieloch kultového Harryho Pottera. Jeho Albus Dumbledore bol múdry a láskavý starý kantor. V tom čase však už herec bojoval s chorobou a len čo dotočil svoje scény, prišiel koniec. V piatok 26. októbra 2002 podľahol v londýnskej Universty College Hospital rakovine.