UTAJENÝ vzťah v českom šoubiznise: Príliš krásna, aby chodila len s jedným!

PRAHA - Pri pohľade na fotografie z mladosti je jasné, že herečka Jaroslava Obermaierová určite nemala o nápadníkov núdzu. Jej bývalý partner sa dokonca vyjadril, že bola príliš krásna na to, aby chodila len s jedným mužom. Jeden z jej vzťahov však zostával až donedávna utajený. 55 rokov sa nevedelo, že chodila so známym hudobníkom!

Jaroslava Obermaierová sa narodila 10. apríla 1946. Ako štvorročná sa začala venovať baletu a túžila sa stať baletnou hviezdou. Keď nadšenie pre toto umelecké odvetvie začal pohasínať, obrátila sa jej pozornosť k herectvu.

Podarilo sa jej dostať na Akadémiu múzických umení a začala sa venovať divadlu aj filmu. Zahrala si v snímkach ako Žert, Kladivo na čarodějnice, Radúz a Mahulena, Dívka na koštěti, Babička, Marečku, podejte mi pero!, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátele, ano, Bastardi, Vrásky z lásky.

Účinkovala tiež v seriáloch ako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

Jaroslava Obermaierová bola raz vydatá a z tohto vzťahu sa jej narodil postihnutý syn Jaroslav. Po rozvode sa už nikdy nevydala.

Predtým randila niekoľko rokov s hereckým kolegom Michalom Pavlatom. „Jarka Obermaierová bola príliš krásne dievča, aby mohla chodiť iba s jedným chalanom. To je verejné tajomstvo, že ja som s ňou chodil 5 rokov, z toho ona so mnou tri. Bolo to naozaj prekrásne dievča,” povedal dlhé roky po rozchode v relácii 13. komnata.

Až tento rok vyšlo najavo, že mala vzťah aj s hudobníkom Petrom Rezkom, ktorý spieval s Hanou Zagorovou napríklad Duhovú vílu. Ich vzťah začal presne pred 55 rokmi – na jar 1968. No už po pár mesiacoch ho prekazil vpád ruských vojsk. „Bola naozaj veľmi pekná, krajšia než Marilyn Monroe. Rozumeli sme si po všetkých stránkach a možno by to vydržalo dlhšie... Nebyť 21. augusta a ruskej invázie, keď sme prestali pracovať, prestalo sa hrať a vznikla mizéria, ktorá sa podpísala aj na našom vzťahu,” skonštatoval teraz spevák pre denník Aha, ktorý ich románik odhalil.