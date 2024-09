Svetoznámy filmový zloduch sa narodil ako Čech: Toto je jeho skutočné meno!

Herbert Lom (Zdroj: Constantin Film)

LONDÝN - Herectvu sa začal venovať už v Česku, potom však emigroval do Veľkej Británie. Stal sa celosvetovo známym a mnohí si Herberta Loma († 95) spájajú najmä so zloduchom Cornelom z Pokladu na Striebornom jazere.

Málokto vie, že rodák z Prahy mal šľachtický pôvod. To sa však v bývalom Československu veľmi nežiadalo, a tak v 30. rokoch minulého storočia emigroval na Britské ostrovy. Preslávila ho aj postava komisára Charlesa Dreyfusa v sérii filmov o Ružovom panterovi s nezabudnuteľným Petrom Sellersom ako inšpektorom Clouseauom.

Herbert Lom, vlastným menom Herbert Karel Angelo Kuchačevič zo Schluderpacheru sa narodil pred 107 rokmi 11. septembra 1917, navštevoval nemecké gymnázium, potom začal študovať filozofiu, štúdium však zanechal, aby sa stal hercom. V českom filmovom priemysle debutoval v roku 1937. O dva roky neskôr emigroval do Veľkej Británie. Nakrútil vyše stovku titulov a vo filmovom priemysle sa pohyboval takmer 60 rokov. Vďaka tvári s výraznými črtami účinkoval napríklad v snímkach ako Päť lupičov a stará dáma, Vojna a mier, Spartakus, Cid, Fantóm opery, ale aj vo verneovke Tajomný ostrov alebo v mayovke Poklad na Striebornom jazere.

Herbert Lom (Zdroj: Ealing Studios)

Po spoločenských zmenách v bývalom Československu pravidelne cestoval do krajiny svojich predkov. Herbert Lom si vyskúšal aj spisovateľské remeslo, bol autorom románu o spisovateľovi Christopherovi Marloweovi s názvom Enter a Spy: The Double Life of Christopher Marlowe (1971), ako aj historického románu Dr. Guillotin: The Eccentric Exploits of an Early Scientist (1992) z obdobia francúzskej revolúcie. Herec a spisovateľ zomrel v spánku po naplnenom umeleckom živote vo svojom londýnskom dome 27. septembra 2012 v požehnanom veku 95 rokov.

Herbert Lom (Zdroj: ITV)