Ťažké chvíle pre českého speváka: Zomrela mu kolegyňa a on musí...

Stanislav Hložek sa narodil 16. septembra 1954. Spevu sa na rodnej Morave venoval odmalička, ale v rámci povolania chcel ísť v stopách svojho otca – stavebného projektanta. Chodil teda na priemyslovku.

Neskôr ale začal pracovať ako rozhlasový redaktor a zúčastnil sa talentovej súťaže ako spevák. Už vtedy zaujal staršiu kolegyňu hanu Zagorovú, ktorá mu navrhla spoluprácu. A rovnako aj Petrovi Kotvaldovi, a tak dvaja mladíci vytvorili duo práve vďaka nej.

Ich prelomovým hitom bola pesnička Holky z naší školky. O takom obrovskom úspechu sa im ani nesnívalo. Neskôr nasledovali ďalšie piesne vrátane titulnej piesne k seriálu Sanitka Můj čas, ktorú naspievali práve so Zagorovou.

Galéria fotiek (3) Stanislav Hložek a Petr Kotvald

V roku 1985 sa Kotvald rozhodol osamostatniť a po roku 1989 to pre Standu nevyzeralo ružovo. „Začali nám hovoriť: vy už ste boli slávni dosť, teraz musí byť slávny niekto iný. Bolo to, akoby mi dal niekto ranu päsťou. Mrzelo ma to. Dokonca aj v našom najväčšom rozhlase nám vymazali naše nahrávky,” prezradil kedysi.

A tak vyštudoval aj žurnalistiku. Neskôr sa ale s Kotvaldom uzmierili a opäť spolu vystupovali. Dokonca, aj keď má samostatné vystúpenia, ľudia žiadajú piesne, ktoré naspieval s Petrom a s Hanou.

Aktuálne tiež na benefičnej akcii spieval skladbu zo Sanitky. „Ja sa stále neviem oklepať z tej Hanky. Tie pesničky musím spievať, aj keď je to ťažké,” povedal pre Super.cz o kolegyni, ktorá zomrela koncom augusta. „To bol najkrajší človek na svete... po mojich rodičoch a po mojich deťoch. Hanka mi bola aj za svedka na svadbe. Strávili sme spolu strašne veľa rokov, prežili sme si nádherné chvíľky, krásne koncerty. To je človek, ktorý sa nedá nahradiť,” dodal.