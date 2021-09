Legendárna česká režisérka: Prevoz vrtuľníkom do nemocnice a teraz... Vôbec nevychádza z domu!

PRAHA - Česká scenáristka a režisérka Marie Poledňáková si získala srdcia divákov predovšetkým rodinnými komédiami Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, či S tebou mě baví svět. Filmy zaznamenali priaznivý divácky ohlas, svojej autorke priniesli aj viaceré ocenenia doma i v zahraničí. Dnes sa úspešná režisérka a scenáristka dožíva 80 rokov. Bohužiaľ, po mŕtvici je "uväznená" vo svojom dome.

Marie Poledňáková (vlastným menom Marie Jandová) sa narodila 7. septembra 1941 v Strakoniciach, vyrastala v mestečku Nepomuk pri Plzni. Rodina sa v roku 1948 presťahovala do Prahy. Otec Otto Janda bol profesorom ekonómie. V 50. rokoch počas komunistických represií mu hrozilo uväznenie, ktorému sa napokon vyhol, namiesto pôvodnej profesie sa však musel zamestnať ako baník.

Podobný osud stretol aj jeho dcéru – hoci úspešne ukončila štúdium gymnázia, nedostala odporúčanie na vysokú školu. Zamestnala sa v Ústave fotografickej chémie, neskôr manuálne pracovala v továrni.

Zoznámila sa so svojím neskorším manželom, hudobným vedcom, publicistom a vysokoškolským učiteľom Ivanom Poledňákom. Kľúčové pre ňu bolo stretnutie s vtedy ešte len začínajúcim úspešným televíznym tvorcom Jaroslavom Dietlom, ktorý jej ponúkol prácu v televízii.

Marie Poledňáková tu od roku 1961 pracovala ako asistentka scény a réžie – v tomto čase televízia vysielala naživo. Zároveň študovala dramaturgiu na Divadelnej fakulte Akademie múzických umění (DAMU). Štúdium skončila v roku 1970, čím sa začalo jej televízne pôsobenie v pozícii scenáristky a režisérky. V tomto období sama vychovávala školopovinného syna – a práve tento motív sa objavil v jej neskorších filmových príbehoch. Spočiatku sa však venovala skôr historickým a psychologickým námetom. Taká bola aj jej prvá snímka Včera a dnes z roku 1971, pod ktorú sa podpísala ako scenáristka i režisérka.

Nakrúcanie podľa vlastného scenára sa u Poledňákovej stalo pravidlom aj v prípade ďalších diel. Uplatnila ho tiež pri svojej prvej rodinnej komédii Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). Vďaka dojemnému príbehu a spontánnym hereckým výkonom Tomáša Holého sa komédia stala jedným z najobľúbenejších a najčastejšie reprízovaných televíznych filmov. Už po roku nasledovalo pokračovanie Jak dostat tatínka do polepšovny.

Obe komédie dostali v roku 1979 ceny za najlepší scenár a réžiu na medzinárodnom Televíznom festivale v Monte Carlo. A z Tomáša Holého sa stala detská hviezda televíznej obrazovky resp. strieborného plátna.

Po filme Kotva u přívozu (1980) sa Poledňáková opäť vrátila k práci s detskými hercami. Práve ich výkony osviežili komédiu S tebou mě baví svět z roku 1982, ktorú už mohli vidieť aj diváci v kinách. Poledňákovej filmový debut situovaný do prostredia romantickej zimnej prírody zaznamenal úspech v podobe Zvláštnej ceny na Medzinárodnom filmovom festivale v Gijóne v roku 1983.

Poledňáková v rokoch 1983 – 1989 pôsobila ako režisérka vo Filmovom štúdiu Barrandov. V tom čase nakrútila snímky Zkrocení zlého muže (1986) a Dva lidi v ZOO (1989). V 90. rokoch začala podnikať v mediálnej oblasti. V roku 2006 sa vrátila k filmovaniu rodinnou komédiou Jak se krotí krokodýli, nakrútila tiež filmy Líbáš jako Bůh (2009) a Líbáš jako ďábel (2012).

Ďalšie tvorivé plány režisérky Marie Poledňákovej zmarila mozgová mŕtvica, ktorá ju postihla v roku 2016. Stalo sa to na chate, keď bola dohodnutá s kamarátkou an zber húb – tá ju už našla nevládnu. Legendárnu režisérku okamžite previezol vrtuľník do vojenskej nemocnice.

Odvtedy ju už verejnosť nevída. „Odvtedy, ako pani Poledňáková skolabovala, sme ju videli len zopárkrá. A posledné dva roky už vôbec nie,” prezradila koncom roka 2020 deníku Aha! miestna obyvateľka.

Českí novinári vtedy kontaktovali jej syna Petra s prosbou, či by pani Poledňáková mohla popriať čitateľom pekné vianočné sviatky. „Nehnevajte sa, ale to naozaj nemôže,” vyhlásil. detaily jej zdravotného stavu ale nespresnil.