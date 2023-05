Brat hviezdneho Mela Gibsona šokuje: Je to MONŠTRUM!

Mel Gibson si v minulosti prešiel viacerými náročnými obdobiami. Spomenúť možno jeho boj s alkoholom, ktorý jeho hviezdnu kariéru poriadne poznačil. Ideálne však nie sú ani pomery v jeho rodine.

Počas víkendu sa pre Daily Mail k vzťahu so slávnym hercom vyjadril jeho brat Donal. Ten vo vôbec prvom takomto rozhovore priznal, že už 5 rokov nie sú v kontakte a že sa jeho brat vďaka sláve a peniazom veľmi zmenil.

„Mel a ja sme si boli veľmi blízki. Je to až neuveriteľné, že sa spolu vôbec nerozprávame. Ako deti sme bývali v jednej izbe a všetko sme robili spolu. Keď prišiel do Los Angeles, išiel som s ním. Je len o 2 roky starší, ale bol to pre mňa môj veľký brat, najlepší kamarát. Keď sa stal známym, tak som nežiarlil, ale bol som za neho rád. Sláva ho však zmenila. Mel, ktorého som poznal, bol preč. Hollywood ho úplne pohltil. Sláva a peniaze sa mu dostali do hlavy a stvorili monštrum. Nenávidím to, čo sa z neho stalo," nebral si servítku pred ústa jeho brat.

Podľa jeho slov mu však zahatil aj jeho hereckú kariéru. Film Umučenie Krista, ktorý Mel režíroval, sa totiž dostal pod vlnu kritiky kvôli násilným scénam a antisemitizmu. Od tohto počinu sa podľa Donalových slov jeho kariéra skončila.

„Melove činy spôsobili to, že som nedostával žiadne úlohy. Meno Gibson sa stalo toxické. Môj agent so mnou skončil a telefón takmer vôbec nezvonil. Moje meno bolo spájané s rasizmom, krutosťou, nenávisťou a hnevom. Pracoval som s veľkými štúdiami, ako sú napríklad Warner Brothers alebo Disney. Zo dňa na deň to však všetko skončilo," povedal Donal.