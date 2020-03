30 rokov po obrovskom hite U Can’t Touch This: Takto teraz vyzerá MC Hammer!

CALIFORNIA - V roku 1990 celý svet hopsal v rytme hitu U Can’t Touch This. Raper MC Hammer je aktívny doteraz, no u nás už o ňom počuť nebolo. Pozrite, ako vyzerá teraz.

MC Hammer sa narodil 30. marca 1962 ako Stanley Kirk Burrell. Vyrastal v chudobe s 8 súrodencami a už ako dieťa sa snažil zarobiť si predávaním zatúlaných bejzbalových loptičiek či predvádzaním tanca, pri ktorom sa sprevádzal beatboxom. Majiteľ bejzbalového klubu v Oaklande ho už ako 11-ročného zamestnal ako asistenta a nosiča pálok. Strávil tam 7 rokov.

Keď bol so športovcami na cestách, začal vystupovať v kluboch a získal prezývku M. C. (Master of Ceremonies), ktorá v jeho prípade znamenala človeka, ktorý proste rozprúdi zábavu. Ešte predtým, než sa stal slávnym, založil nahrávaciu spoločnosť vďaka peniazom požičaným od bejzbalových hráčov. Debutový album Feel My Power z prelomov rokov 1986 a 1987 nahral už pod pseudonymom MC Hammer.

MC Hammer vo svojich songoch často „dissoval” iných raperov a tretí album z roku 1990 nazval príznačne Please Hammer, Don't Hurt 'Em (Prosím, Hammer, neubližuj im). Práve tu sa nachádzala aj skladba U Can’t Touch This, ktorá sa stala celosvetovým hitom. Album bol mimoriadne úspešný a samotná pesnička sa objavila v mnohých filmoch, televíznych šou aj reklamách.

Neskôr už v našich končinách rovnaký úspech nezaznamenal, no aktívny je stále. A nielen ako raper. V roku 1997 začal vystupovať ako takzvaný televízny pastor a neskôr sa stal aj naozajstným. Dokonca sobášil herca Coreyho Feldmana a jeho manželku Susie Sprague, či člena skupiny Mötley Crüe Vince Neila and jeho manželku Liu Gerardini. A takto teraz MC Hammer vyzerá: