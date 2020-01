Nová kariéra slávneho Dominika Hašeka? Mieri do prezidentského paláca!

Dominik Hašek sa narodil 29. januára 1965 ako Dominik Kaštánek, jeho rodičia sa však rozviedli a priezvisko Hašek má po nevlastnom otcovi.

"Dominátor" odštartoval bohatú kariéru v rodnom meste v klube HC Pardubice, v ktorom pôsobil do sezóny 1988/89. Ďalšiu odohral v Dukle Jihlava a vzápätí zamieril do zámoria, kde si ho vybralo v 10. kole draftu už v roku 1983 z celkového 199. miesta Chicago Blackhawks.

V jeho drese strávil dva ročníky a potom prestúpil do Buffala. Za Sabres odchytal deväť sezón, dvakrát vyhral Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny (1996-97, 1997-98), šesťkrát získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a v roku 1999 doviedol Buffalo do finále Stanleyho pohára, v ktorom napokon uspel Dallas Stars.

Slávnu trofej však získal v sezóne 2001/02 už v kádri Detroitu Red Wings a s rovnakým tímom si to zopakoval aj v ročníku 2007/08. V NHL hral ešte aj za Ottawu Senators. Po návrate do Európy si obliekal dresy HC Pardubice a vo svojej poslednej sezóne 2010/11 v Spartaku Moskva v KHL.



Veľké úspechy žal aj v národnom drese. Na konte má striebro a trikrát bronz z MS v drese Československa, s Českom získal v roku 1998 zlatú medailu na zimných olympijských hrách v Nagane. V novembri 2014 ho uviedli do hokejovej Siene slávy.

Aktuálne sa Hašek venuje podnikaniu, no nevylučuje ani politickú kariéru. Dokonca by mohol kandidovať rovno na post hlavy štátu. „Prečo nie? Dokážem si to predstaviť,” povedal v júli 2019 na vlnách rádia Impuls a dodal: „Mám s politikou veľmi malé skúsenosti, ale zaujíma ma a študujem ju jednu, dve až tri hodiny denne, podľa možností. Rád robím veci, ktoré sú zodpovedné. Nepochybujem o tom, že funkcia prezidenta je veľmi zodpovedná, takže pokiaľ by som to mal brať z tejto strany, tak by som bol výborný.”