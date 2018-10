Krásna slovenská speváčka podľahla rakovine: Mala iba 32 rokov

BRATISLAVA - Zomrela mesiac pred 33. narodeninami. Osud doprial famóznej speváčke Eve Kostolányiovej naozaj len krátky čas na tomto svete. V posledných rokoch svojho života popri vystupovaní bojovala so zákernou rakovinou, o čom jej fanúšikovia ani netušili.

Eva Kostolányiová sa narodila 2. novembra 1942. Vyrastala v chudobných pomeroch so siedmimi súrodencami. Od malička ale mala blízko k hudbe a pohybovej aktivite. Jej brat ju preto prihlásil na konkurz do SĽUKU, kde zažiarila. Neskôr pôsobila vo Vojenskom umeleckom súbore, najprv ako tanečnica, neskôr aj ako speváčka.

V roku 1965 sa Eva, rodená Vermešová, vydala za tanečníka Jána Kostolányiho a pokračovala v umeleckej kariére. Spolu s Evou Mázikovou vystupovala s Orchestrom Braňa Hronca v zahraničí. Manžel na ňu ale príliš žiarlil a ich vzťah sa rozpadol. Neskôr si našla priateľa, ktorý s ňou prežil posledné roky života, kým ho neukončila zákerná rakovina.

„Raz prišla za mnou a povedala, že má hrčky a že sa bojí, že má rakovinu, tak som na ňu ešte vyskočil: Ako môžeš niečo takéto hovoriť? To je hlúposť!” spomínal Hronec kedysi pred kamerami RTVS v dokumente Radosť zo života - Eva Kostolányiová.

No ukázalo sa, že speváčka mala pravdu. Ona sama sa však žiadnemu smútku nepoddala. Ako spomínala jej lekárka, akoby s touto hroznou správou nabrala novú energiu a snažila sa sa všetko stihnúť, kým odíde. Lekári jej vyyoperovali nádor, no neskôr jej museli vziať aj prsník. Napriek tomu v podstate ušla z nemocnice na vystúpenie, kde spievala a tancovala, akoby jej ani nič nebolo.

Neskôr dokonca dostala rolu v muzikáli. „Eva bola, podľa môjho názoru, najlepšia speváčka v tom čase,” zložil jej poklonu dnes už tiež nežijúci Michal Dočolomanský. Ten s Evou naspieval napríklad známu repeťácku pieseň Smoliar.

Kostályiová teda pracovala naplno, hoci vystúpenia striedali pobyty v nemocnici. Vplyvom choroby – keďže musela brať hormonálne injekcie – jej zhrubol hlas, a tak musela obmeniť repertoár. Ostrihala si vlasy a brala to proste ako imidžovú zmenu. Naozaj sa nikdy nepoddávala pochmúrnym myšlienkam a žila napriek ťažkej chorobe naplno.

Až do septembra 1975 bola optimistická. V auguste nahrala poslednú pieseň More lásky a o pár dní ju viezli do nemocnice. V septembri tam prvý raz vyslovila myšlienku, že konca roka sa zrejme nedožije. Zomrela 3. októbra, mesiac pred svojimi 33. narodeninami.