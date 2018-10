Ikonickému spevákovi diagnostikovali nepríjemnú infekciu: Hviezda prehovorila o svojom stave!

"Cítim sa taký silný, ako vždy. Necítim žiadne zmeny. Som len staršia verzia toho, kým som bol pred 40 rokmi," povedal. Spevák sa rozrozprával aj o spomínanej infekcii. "Bol som na cestách, a keď som prišiel do Londýna, cítil som sa slabý. Povedali mi, aby som išiel k lekárovi, aby mi skontrolovali krv a podobne. Urobil som to a diagnostikovali mi bakteriálnu infekciu. Necítil som sa dobre a povedali, že musím užívať antibiotiká," objasnil Jones, ktorý musel v dôsledku ochorenia zrušiť niekoľko koncertov.

Tom Jones, vlastným menom Thomas John Woodward, začal spievať ako tínedžer na rodinných stretnutiach a svadbách. Keď mal 16 rokov, oženil sa so svojou tehotnou partnerkou zo strednej školy Melindou, s ktorou žil až do jej smrti v roku 2016. V roku 1963 sa stal frontmanom skupiny Tommy Scott and the Senators, s ktorou však nezaznamenal úspech. Na sólovú dráhu sa dal po tom, ako si jeho talent všimol londýnsky hudobný manažér Gordon Mills. Už jeho druhý singel s názvom It's Not Unusual sa stal medzinárodným hitom. Medzi jeho ďalšie hity patria aj skladby ako Delilah, Sex Bomb (feat. Mousse T.) či Mama Told Me Not To Come, ktorú nahral so skupinou Stereophonics. Na konte má niekoľko desiatok štúdiových albumov, pričom ten zatiaľ posledný s názvom Long Lost Suitcase vydal v októbri 2015. Celosvetovo predal viac než 100 miliónov kópií nahrávok.