Milostný štvoruholník v českom šoubiznise: Zámena manželiek... Známi herci si ich prehodili!

PRAHA - Je to nesporne talentovaná herečka a na filmovom plátne či v divadle žena mnohých tvárí. Silná osobnosť. Napriek tomu sa takmer žiadny rozhovor s Ivanou Chýlkovou (55) nezaobíde bez otázok na jej partnera Jana Krausa. Zapozerali sa do seba v čase, keď randila s kolegom Karlom Rodenom. Ten potom pre zmenu začal žiť s Krausovou exmanželkou.

Ivana Chýlková sa narodila 27. septembra 1963 v Prahe, detstvo ale prežila na Morave. Chodila na ostravské konzervatórium a potom sa rozhodla pre štúdium na divadelnej fakulte v Prahe. Našťastie ju vzali na prvý pokus. Našťastie preto, lebo druhý raz by sa o to vraj ani nepokúšala. „Keby mi povedali, že nemám talent, tak by som sa druhý raz určite nehlásila. Kde by som ho vzala za rok alebo za dva? To človek má alebo nemá. To sa nedá nikde kúpiť,” povedala pred pár rokmi pre dama.cz.

Ivana Chýlková vo filme Čas sluhů Zdroj: Bontonfilm

Vždy túžila byť komediálnou herečkou, no filmoví režiséri ju vnímali skôr ako silnú, modernú a emancipovanú ženu. Prelomom v jej kariére bol film Čas sluhů, kde si zahrala „zamindrákovanú” vysokoškoláčku, ktorá sa premení v chladnú a manipulatívnu ženu. Potom hrala v mnohých ďalších filmoch, kde sa menila vzhľadovo aj charakterovo. Najznámejšie sú Přítelkyne z domu smutku, Díky za každé nové ráno, Oběti a vrazi. Nezabudnuteľná je z komédie Dědictví aneb Kurvahošigutntag.

Zdroj: CT

Na vysokej škole bol jej spolužiakom tiež maximálne talentovaný Karel Roden. Nakoniec sa stali nielen kolegami, ale aj partnermi v súkromnom živote. V roku 1994 ale spoznala na nakrúcaní Jana Krausa, ktorého vysoká bruneta hneď zaujala a začal ju dobýjať. Tá však odolávala.

Až neskôr mu podľahla. „Honza sa musel veľmi snažiť, kým ma presvedčil,” povedala k tomu kedysi Ivana. Situácia bola však o to komplikovanejšia, že nielen ona bola zadaná, ale Kraus mal dokonca manželku a dieťa.

Ivana Chýlková a Karel Roden Zdroj: Profimedia

Dvojica sa ale rozhodla, že im to za to stojí. Rozišli sa so svojimi aktuálnymi partnermi a začali spolu žiť. Ubehlo už vyše 20 rokov a Chýlková s Krausom sú spolu doteraz a majú syna Jáchyma. To najzaujímavejšie na tomto milostnom štvoruholníku je fakt, že Karel Roden sa zas dal dokopy s Janovou exmanželkou Janou Krausovou. Dieťa spolu nemali, ale herečka dovolila svojmu partnerovi potomka s náhradnou matkou. Neskôr pribudlo aj ďalšie dieťa. Herecký pár sa po 20 rokoch spoločného života rozišiel.