Fešný slovenský hokejista: Randí s touto známou ženou... Telenovela na pokračovanie!

Jaroslav Janus je rodený východniar. Ako dieťa z dediny sa venoval s kamarátmi futbalu, v ktorom by rád pokračoval aj ďalej. No limitovala ho jeho detská nadváha. Nakoniec svoj záujem ale obrátil k hokeju, kde si vybral brankársky post – ako sa raz s humorom vyjadril, strieľať góly považoval za príliš ľahké a od začiatku túžil byť práve brankárom.

Podarilo sa mu dostať aj do Ameriky, kde hral najprv ako junior a neskôr v AHL, ktorá slúži ako liaheň talentov pre NHL. No hoci mal úspešnosť 91,4% a jeho tím vyhral trofej, šancu v NHL nedostal. Po piatich rokoch za morom sa tak vrátil naspäť do Európy. Pôsobil v Litvínove, Slovane aj Liberci. Dnes je naspäť v Litvínove, no nestráca ani zámorské nádeje. „Stále treba pracovať a ja verím, že tá šanca znova príde,” vyjadril sa pre Evitu v rádiu.

V súkromí bola a aktuálne opäť je jeho partnerkou jojkárka Alexandra Orviská. Párik spolu randil už niekoľkokrát, brunetka sa po jednom z rozchodov dala dokopy s ďalším hokejistom – Lukášom Kozákom. Keď jej to s ním nevyšlo, vrátila sa späť k Janusovi.

V máji nám ale brankár potvrdil, že sa opäť rozišli. „Je to pravda, netvoríme pár,” prezradil vtedy pre topky. Rozišli sa začiatkom apríla. No evidentne bez seba nevedia vydržať. Netrvalo totiž dlho a opäť boli videní spolu aj Saša začala zas častejšie cestovať do Česka. A čoskoro sa znova chválili spoločnými zábermi na sociálnych sieťach.