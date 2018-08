Zas vyzerá ako sexidol: Slávny herec konečne nie je holohlavý

LOS ANGELES - Herci si pri svojom povolaní prejdú všeličím. A niekedy prídu aj o vlasy. Tak ako Antonio Banderas (58) pre film o Pablovi Picassovi. A zrazu už z neho nebol ten sexsymbol ako kedysi, pôsobil totiž výrazne staršie. No dnes sa už opäť môže pýšiť fešáckou hrivou a aj pri priateľke mladšej o 21 rokov zrazu opäť vyzerá na zjedenie.

Antonio Banderas koncom roka 2014 začal randiť s Nicole Kimel a ani pri výrazne mladšej žene nebolo badať, že by miláčik žien nejako výraznejšie starol. No zrazu mu pribudli roky kvôli filmovej úlohe. Pre stvárnenie Pabla Picassa musel ísť dohola a toto naozaj nie je štýl, ktorý by tomuto Španielovi príliš pristal.

Zdroj: Instagram AB

Zdroj: profimedia.sk

V apríli však jeho fanúšičkám svitla nová nádej, keď hercovi začali pomaličky vlasy dorastať. Antonio si však vzápätí nechal rásť aj bradu a tá tiež prezrádzala, že 40 už veru nemá. S takým výzorom by si pokojne mohol zahrať aj nejakého deduška.

Zdroj: Instagram AB

No hoci ešte pred pár dňami svietili na jeho profile na sociálnej sieti zábery s bradou, dnes je všetko inak. Nicole totiž zverejnila fotku, ako si užívajú leto a všetky Banderasove obdivovateľky môžu opäť padať do mdlôb a rozplývať sa, ako dobre vyzerá. Brada je totiž fuč a naopak, vlasy sú späť. Povedali by ste, že je od svojej priateľky o 21 rokov starší?

Zdroj: Instagram AB

Antonio Banderas sa narodil 10. augusta 1960. Je známy ako herec, režisér, producent aj spevák - naspieval napríklad pieseň do filmu Desperado, do muzikálu Evita aj do rozprávky Shrek 2.

Okjrem spomínaného Desperada a Evity si zahral aj vo filmoch Zorro: Tajomná tvár, Spy Kids, Frida, Legenda o Zorrovi, Expendables: Nezničiteľní 3 a najnovšie vo filme o Picassovi.

19 rokov bol ženatý s hereckou kolegyňou Melanie Griffith, s ktorou má dcéru Stellu.