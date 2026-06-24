AquaCity Poprad oslávi svoje narodeniny veľkolepou Summer Birthday Party

Hudba, zábava, penová párty, detský program aj narodeninová torta. AquaCity Poprad pozýva návštevníkov na najväčšiu letnú oslavu roka.
Prvý júlový víkend sa AquaCity Poprad premení na centrum letnej zábavy. V dňoch 4. a 5. júla sa uskutoční Summer Birthday Party, počas ktorej bude AquaCity Poprad oslavovať svoje narodeniny spolu s návštevníkmi z celého Slovenska aj zahraničia. Počas dvoch dní čaká hostí bohatý program plný hudby, rodinnej zábavy, atrakcií a nezabudnuteľnej letnej atmosféry.
Sobotný program bude patriť hudbe, energii a veľkej letnej šou. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie populárnej slovenskej speváčky Dominiky Mirgovej, ktorá rozprúdi narodeninovú atmosféru svojimi najväčšími hitmi. O skvelú náladu počas celého dňa sa postará DJ Mark Dann a jedinečný rytmus do areálu prinesie dynamická Batida bubnová show. Sobota tak bude plná hudby, tanca a letnej festivalovej energie.
Nedeľa bude venovaná najmä rodinám s deťmi. Hlavným bodom programu bude obľúbené Spievankovo, ktoré prinesie pesničky, tanec a interaktívnu zábavu pre najmenších návštevníkov. Deti sa môžu tešiť na stretnutie so svojimi obľúbenými postavičkami a množstvo veselých aktivít, ktoré spríjemnia spoločný rodinný deň.
Počas oboch dní nebude chýbať pestrý animačný program, súťaže o atraktívne ceny, mini disco s Vaianou a Mauim, obľúbená penová párty a množstvo ďalších prekvapení. Vrcholom osláv bude aj tradičné krájanie narodeninovej torty.
Summer Birthday Party však nie je len o pódiovom programe. Návštevníci si môžu naplno vychutnať všetky atrakcie aquaparku vrátane vnútorných a vonkajších bazénov, vodných atrakcií, detského sveta Treasure Island, Mayskej pyramídy či nafukovacieho Fun Parku. Oslava tak spája letný oddych, rodinnú zábavu a výnimočné zážitky pod Tatrami na jednom mieste.
https://aquacity.sk/event/birthday-summer-party/
Narodeniny AquaCity sú pre nás každoročne príležitosťou poďakovať sa návštevníkom za ich priazeň a pripraviť pre nich víkend plný zážitkov. Tento rok sme opäť spojili skvelú hudbu, rodinnú zábavu a jedinečnú atmosféru, aby si každý odniesol domov nezabudnuteľné spomienky.
Vstupenky vo výhodnej cene si môžete zakúpiť tu - https://shop.aquacity.sk/produkt/birthday-summer-party/
Summer Birthday Party
📅 4. – 5. júl
📍 AquaCity Poprad
Sobota 4. júl
🎤 Dominika Mirgová
🎧 DJ Mark Dann
🥁 Batida Drum Show
Nedeľa 5. júl
🎶 Spievankovo
🎉 Penová párty, animačný program, mini disco, súťaže a narodeninová torta počas celého víkendu.
Príďte osláviť narodeniny AquaCity Poprad a zažite víkend plný hudby, zábavy, vody a letnej pohody pod Tatrami.
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